大熊貓｜「洋洋」口吐白沫再受關注　一家四口回國程序終啟動(有片)

倫倫以 19 歲高齡誕下孖女 2008年，中國再派出大熊貓專家到美國，在洋洋倫倫自然交配失敗後，再進行人工繁殖，誕下二子「喜蘭」，已有為母經驗的倫倫，湊B不再小翼翼，隨心得多，當喜蘭打擾牠開餐或擋路時被「過肩摔」或「推落樹」屢見不少，因此倫倫被美國貓粉封為「怪物媽咪」。倫倫其後再誕下兩胎3女，直至2016年，以19歲、相當於人類60歲的高齡誕下孖女「雅倫」和「喜倫」，五次的人工繁殖、懷孕、生產和育幼，證明倫倫為這個家庭和大熊貓界貢獻甚大。 點擊觀看： 經典喜蘭 被倫倫過肩摔

洋洋口吐白沫屙爛便嚇壞貓粉 心水清的讀者可能察覺純純的洋洋還是個童子，無錯，洋洋是經過人工取精，成為7隻大熊貓的爸爸，與倫倫組成大家庭，園方更為牠們設置直播，讓貓粉可越洋得見。自去年經歷孟菲斯動物園(Memphis Zoo)事件，令內地貓粉開始關注海外大熊貓的生活狀況，他們尤其關注已旅美近25年、已經27歲的洋洋和倫倫，期望牠們能早日回國養老。今年2月，有貓粉到訪亞特蘭大動物園期間，發現洋洋食完竹後突然口吐白沫，隨後亦發現洋洋懷疑嘔吐、暈倒、排稀便、食物不足而咬牆等情況，令一眾貓粉非常擔心。成都大熊貓繁育研究基地於周六(11日)就以上情況作出回應，指據中美雙方飼養及醫療團隊共同確認，洋洋沒有暈倒亦沒有吃不飽，至於其他情況均屬正常。基地亦提到，洋洋和倫倫一家的歸國程序已啟動，目前正在辦理相關手續中。洋洋和倫倫的4名子女美蘭、阿寶、美輪和美奐已先後回國，如無意外，牠們將於今年帶同雅倫和喜倫一起返國，貓粉們可留意當局未來公布的最新安排。 點擊觀看： 洋洋疑似口吐白沫 喜倫雅倫小時候

4-month-old giant panda cubs at the Atlanta zoo explore their daytime habitat for the first time, exciting visitors. https://t.co/5dVhwcaUQs pic.twitter.com/D3fVXV87Tz — ABC News (@ABC) December 27, 2016