大熊貓｜「洋洋」口吐白沫再受關注　一家四口回國程序終啟動(有片)

上一篇提到旅美大熊貓「洋洋」和「倫倫」是天生美食家，欠令亞特蘭大動物園陷入財困，但獲當地民眾自發種竹捐助，總留住了這兩口子。如今，大眾都知道牠們是2子5女的父母，單是長子「美蘭」的子女就多達23個，可謂開枝散葉，但牠們組織家庭的過程並非一帆風順。
2004年起，園方開始嘗試通過自然及人工繁殖技術為洋洋倫倫繁衍後代，但均告失敗。2006年，中國派出大熊貓繁育專家到當地，採取了一系列準備，倫倫在3月出現發情表現，但洋洋實在單純得不諳世事，結果被發情中脾氣暴躁的倫倫不耐煩得打了洋洋幾搥，嚇得洋洋退出房間，園方期望牠們自然交配的願望再度落空，最終再要度進行人工繁殖。倫倫經過158日懷孕期後，成功產下首胎，亦是成都大明星之一「美蘭」，倫倫同時創造了由穿羊水到產下寶寶的過程長達36小時的世界紀錄。
點擊觀看：洋洋純純求愛被倫倫揍
倫倫以19歲高齡誕下孖女
2008年，中國再派出大熊貓專家到美國，在洋洋倫倫自然交配失敗後，再進行人工繁殖，誕下二子「喜蘭」，已有為母經驗的倫倫，湊B不再小翼翼，隨心得多，當喜蘭打擾牠開餐或擋路時被「過肩摔」或「推落樹」屢見不少，因此倫倫被美國貓粉封為「怪物媽咪」。倫倫其後再誕下兩胎3女，直至2016年，以19歲、相當於人類60歲的高齡誕下孖女「雅倫」和「喜倫」，五次的人工繁殖、懷孕、生產和育幼，證明倫倫為這個家庭和大熊貓界貢獻甚大。
點擊觀看：經典喜蘭被倫倫過肩摔
洋洋口吐白沫屙爛便嚇壞貓粉
心水清的讀者可能察覺純純的洋洋還是個童子，無錯，洋洋是經過人工取精，成為7隻大熊貓的爸爸，與倫倫組成大家庭，園方更為牠們設置直播，讓貓粉可越洋得見。自去年經歷孟菲斯動物園(Memphis Zoo)事件，令內地貓粉開始關注海外大熊貓的生活狀況，他們尤其關注已旅美近25年、已經27歲的洋洋和倫倫，期望牠們能早日回國養老。今年2月，有貓粉到訪亞特蘭大動物園期間，發現洋洋食完竹後突然口吐白沫，隨後亦發現洋洋懷疑嘔吐、暈倒、排稀便、食物不足而咬牆等情況，令一眾貓粉非常擔心。成都大熊貓繁育研究基地於周六(11日)就以上情況作出回應，指據中美雙方飼養及醫療團隊共同確認，洋洋沒有暈倒亦沒有吃不飽，至於其他情況均屬正常。基地亦提到，洋洋和倫倫一家的歸國程序已啟動，目前正在辦理相關手續中。洋洋和倫倫的4名子女美蘭、阿寶、美輪和美奐已先後回國，如無意外，牠們將於今年帶同雅倫和喜倫一起返國，貓粉們可留意當局未來公布的最新安排。
點擊觀看：洋洋疑似口吐白沫
喜倫雅倫小時候
4-month-old giant panda cubs at the Atlanta zoo explore their daytime habitat for the first time, exciting visitors. https://t.co/5dVhwcaUQs pic.twitter.com/D3fVXV87Tz— ABC News (@ABC) December 27, 2016
洋洋小檔案
雄性大熊貓洋洋，出生於1997年9月9日，譜系號461。媽媽是被稱為「亞運公主」的「婭婭」(譜系號362)，爸爸是野生大熊貓「振振」(譜系號306)。洋洋原名「九九」，因為9月9日出世，後來獲荷蘭環保組織認養，改名為「洋洋」，意為「小海洋」。亞特蘭大動物園形容洋洋佻皮又隨和，最喜歡的香味是薰衣草和Tabasco。
倫倫小檔案
雌性大熊貓倫倫出生於1997年8月25日，譜系號452。媽媽是「冰冰」(譜系號314)，爸爸是「林楠」(譜系號298)。倫倫原名「華華」，後來被台灣女歌手蘇慧倫認養，改名為「倫倫」。亞特蘭大動物園形容倫倫是攀岩愛好者，最喜歡的香味是肉桂和薄荷。
溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。