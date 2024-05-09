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2024-05-09 11:58:00

大熊貓｜熊貓界獨臂楊過「北俠」　重兄護妹勵志熊生(有片)

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大熊貓界獨臂楊過「北俠」，重兄護妹勵志熊生。(微博)

大熊貓界獨臂楊過「北俠」，重兄護妹勵志熊生。(微博)

世武功，原來熊貓界都有獨臂楊過，就是自小被截去一隻手的1歲大熊貓「北俠」，雖然殘障為牠的生活帶來重重障礙，但牠堅強積極，愛錫兄妹，牠的勵志熊生激勵一眾貓粉。

點擊觀看：貓粉拍下北俠跟奶媽跑

北俠與福菀。(微博)

北俠的母親是野生大熊貓，牠亦繼承了當中野性本能，雖然北俠少了手隻掌，殘障為牠帶來生活困難，學習時間亦較長，但性格勇敢倔強、貪玩活潑，讓牠克服重重困難，成為備受矚目的大熊貓。牠現在爬木架、抱盤喝奶、吃竹笋都難不到牠，只是爬樹不高。北俠小時候溫柔對待同樣有殘疾的「福苑」，與同班「績然」親如兄弟，令牠成為標準陽光男孩。北俠還有一個美德，就是絕不浪費食物，每一條竹筍都會食得乾乾淨淨。

點擊觀看：北俠與績然相處

北俠以一敵二。(微博)

北俠以一敵二。(微博)

佻皮愛搗蛋 武功高強以一敵二

北俠是個暖男之外，牠還是個搗蛋精，每天保育員到場地地掃加餐時，牠總會找到事做，例如保育員拿著掃帚打掃時，牠咬走一把掃帚自己玩，又會抖出一堆葉子當雪花，逗得保育員開懷大笑。北俠另一個為人津津樂道的事跡，就是牠雖然少了一隻掌，但打遍天下無敵手，以一敵二也無所畏懼，可謂戰鬥力滿滿。因此，貓粉都親暱牠為「熊貓界的楊過」。

點擊觀看：貓粉拍下北俠以一敵二

北俠小時候。(微博) 北俠近照。(微博)

北俠小檔案

雄性大熊貓北俠出生於2022710日，譜系號1280。媽媽是野生大熊貓「北川」(譜系號765)。北俠出生時，因為左手部被媽媽意外割傷，受感染而截肢成為獨臂小熊。現居於成都大熊猫繁育研究基地的月亮產房，與雄性大熊貓「績然」和雌性大熊貓「科念」組成小班，網上不乏牠們一起開飯、玩耍，相處融洽的片段。北俠的意志堅強，積極開朗，難怪貓粉都稱牠為折翼的小天使。

溫馨提示

國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。

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點擊觀看：貓粉拍下北俠近日狀況

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