大熊貓｜福寶食竹拍片歡度兒童節 網民：把我關進去一起過節

6月1日是國際兒童節又恰逢周末，許多人選擇前往動物園歡度這一天。中國大熊貓保育研究中心發布了大熊貓「福寶」的最新影片，可愛模樣萌翻網友。

6月1日下午，中國大熊貓保育研究中心透過微博發布影片稱：「『福寶』今日探班！一手竹子，一手窩頭，美好的一天從乾飯開始～祝大小朋友兒童節快樂！」

「永遠都是孩子的福寶」

對此，微博網友們也紛紛給予熱情回應：「全世界最可愛的小朋友，今日快樂！」、「功夫貓熊福胖達。」、「把我關進去和福寶一起過節」、「永遠都是孩子的福寶。」