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中國
2024-06-02 09:45:07

大熊貓｜福寶食竹拍片歡度兒童節　網民：把我關進去一起過節

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大熊貓｜福寶食竹拍片歡度兒童節　網民：把我關進去一起過節

6月1日是國際兒童節又恰逢周末，許多人選擇前往動物園歡度這一天。中國大熊貓保育研究中心發布了大熊貓「福寶」的最新影片，可愛模樣萌翻網友。

6月1日下午，中國大熊貓保育研究中心透過微博發布影片稱：「『福寶』今日探班！一手竹子，一手窩頭，美好的一天從乾飯開始～祝大小朋友兒童節快樂！」

「永遠都是孩子的福寶」

對此，微博網友們也紛紛給予熱情回應：「全世界最可愛的小朋友，今日快樂！」、「功夫貓熊福胖達。」、「把我關進去和福寶一起過節」、「永遠都是孩子的福寶。」

據公開資料，「福寶」的母親和父親分別叫做「愛寶」和「樂寶」，牠們在2016年3月作為中國友好大使前往南韓愛寶樂園生活，2020年7月，「愛寶」誕下女兒「福寶」，後者是在南韓誕生的首隻熊貓，直到今年4月返回中國。

福寶 福寶 福寶 福寶 大熊貓「福寶」將於6月與公眾見面，研究中心就虐待流言辟謠。(微博) 福寶透過交流窗與鄰舍大熊貓進行聲音、氣味等方面的交流。(微博) 飼養員近距離觀察記錄福寶的適應情況，更好照顧和與之交流。(微博) 大熊貓「福寶」將於6月與公眾見面，研究中心就虐待指控闢謠。(微博)

深受南韓民眾喜愛

在返回中國前，「福寶」生活在南韓愛寶樂園的熊貓樂園，深受當地民眾的喜愛，有着「福公主」、「龍仁福氏」等愛稱。

據此前南韓媒體報道，南韓民眾仍對「福寶」念念不忘。在4月17日播出的tvN娛樂節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，曾經照顧過「福寶」的動物園飼養員宋英冠和吳承熙首次透露，「福寶」的故事將被製作成電影。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

福寶開懷地進食各種食物，如開啟了「吃播模式」，食相超萌。(微博) 福寶開懷地進食各種食物，如開啟了「吃播模式」，食相超萌。(微博) 福寶開懷地進食各種食物，如開啟了「吃播模式」，食相超萌。(微博) 福寶開懷地進食各種食物，如開啟了「吃播模式」，食相超萌。(微博) 最新影片中顯示，福寶在室外走動，進食窩窩頭、蘋果、紅蘿蔔、竹筍，主打吃播，並與保育員互動。(微博) 最新影片中顯示，福寶在室外走動，進食窩窩頭、蘋果、紅蘿蔔、竹筍，主打吃播，並與保育員互動。(微博) 最新影片中顯示，福寶在室外走動，進食窩窩頭、蘋果、紅蘿蔔、竹筍，主打吃播，並與保育員互動。(微博) 最新影片中顯示，福寶在室外走動，進食窩窩頭、蘋果、紅蘿蔔、竹筍，主打吃播，並與保育員互動。(微博)
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