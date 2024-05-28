大熊貓｜「福寶」將於6月與公眾見面　研究中心就虐待指控闢謠

萬千寵愛在一身的人氣大熊貓「福寶」已於月初，搬入中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地繁育園，目前適應生活平穩正常，狀態良好，將於6月與公眾見面。但網上傳出「福寶」要接待訪客及疑受虐等說法，中心就相關指控闢謠。

綜合《環球網》等內地媒體報道，中國大熊貓保護研究中心上周發放福寶最新片段，據基地相關負責人介紹，為了讓福寶更好融入熊貓中心的大熊貓種群，特意安排福寶到繁育園生活一段時間。一是繁育園特殊的圈舍設計，每個圈舍之間都有交流窗，可以讓其與鄰舍大熊貓進行聲音、氣味等方面的交流，彼此熟悉；二是飼養員也方便近距離觀察記錄福寶的適應情況，更好照顧和與之交流。從而降低應激，讓福寶更好融入熊貓大家庭。總體來說，福寶目前的適應情況良好，適應生活平穩正常，將於6月與公眾見面。