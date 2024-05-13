大熊貓｜秦嶺再拍攝到罕見棕色大熊貓　時隔6年再發現(有片)

大眾都知道大熊貓一般是黑白色，其實還有棕白色。陜西漢中的長青國家級自然保護區職員發現，去年秋季布設於野外的紅外相機，再次近距離捕捉到一隻健康成年棕色大熊貓在雪地中悠閒踱步的身影，是該區時隔6年再次拍攝到棕色大熊貓個體，也是秦嶺地區第11次發現野生棕色大熊貓的蹤跡。

據《央視新聞》等報道，長青國家級自然保護區工作人員在整理4月底回收的紅外相機資料時，看到一隻棕色大熊貓的影像。保護區職員介紹，這是長青保護區自2018年再次拍攝到棕色大熊貓個體，今次獲得的棕色大熊貓影像拍攝於1月17日，拍攝地點位於保護區柏楊坪區域，海拔約1,500米。也是秦嶺地區第11次發現野生棕色大熊貓的蹤跡。