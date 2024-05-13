大熊貓｜秦嶺再拍攝到罕見棕色大熊貓　時隔6年再發現(有片)

大眾都知道大熊貓一般是黑白色，其實還有棕白色。陜西漢中的長青國家級自然保護區職員發現，去年秋季布設於野外的紅外相機，再次近距離捕捉到一隻健康成年棕色大熊貓在雪地中悠閒踱步的身影，是該區時隔6年再次拍攝到棕色大熊貓個體，也是秦嶺地區第11次發現野生棕色大熊貓的蹤跡。
據《央視新聞》等報道，長青國家級自然保護區工作人員在整理4月底回收的紅外相機資料時，看到一隻棕色大熊貓的影像。保護區職員介紹，這是長青保護區自2018年再次拍攝到棕色大熊貓個體，今次獲得的棕色大熊貓影像拍攝於1月17日，拍攝地點位於保護區柏楊坪區域，海拔約1,500米。也是秦嶺地區第11次發現野生棕色大熊貓的蹤跡。
首隻被發現棕色大熊貓「丹丹」 頂流網紅「七仔」
野生棕色大熊貓十分罕見，首隻被發現的棕色大熊貓，原來早於1985年在佛坪自然保護區大古坪的一條河谷被發現，牠當時已13歲，雌性，病重獲救，其後居於西安動物園，2000年因癌症去世。此外，其實貓粉都知道，佛坪熊貓谷亦住有一隻棕色大熊貓「七仔」，貓粉愛稱「朱古力熊」，由於獨特色顏色，加上性格古靈精怪，是現今大熊貓界頂流網紅之一。
棕色大熊貓發現地點在陜西省佛坪縣、洋縣、太白縣和周至縣境內，均屬秦嶺地區。2024年3月，中國科學院魏輔文院士團隊在美國國家科學院院刊發表有關研究指出，Bace2基因缺失突變導致大熊貓原本的黑色毛髮呈現棕色。