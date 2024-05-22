大熊貓｜調皮大胃王「美靈」一日五餐　奶爸：十足吃貨員(有片)

很多人都喜歡探訪知名度高人氣的「頂流」大熊貓，其實全中國各地不少動物園都有大熊貓展出，只是限於規模資源等原因流量較少，但牠們都活潑可愛，例如愛滾木糠、愛玩好動，熱愛「營業」的男孩「美靈」。

美靈是江西南昌動物園惟一一隻大熊貓，是園館的鎮館之寶，最出名為食，牠的保育員張宇豪(張奶爸)說，美靈一日五餐，每日要吃30公斤竹葉、20公竹竿、4個窩窩頭，還有1斤紅蘿蔔和少量蘋果，笑言美靈「是一個十足的『吃貨員』」。幸好據說美靈坐擁梅岭1.1萬公頃竹林，每天有新鮮竹笋運送，亦不介意每日吃播，因此，網上亦不乏美靈拿著竹笋大口啃食的影片。

提到美靈還是個調皮毛孩，牠的展示區有不少玩樂設施，例如皮球、充氣馬、竹籃等玩具，特別有一個裝著木糠的大盤，有時美靈興起，更會在盤裡打滾，弄得一地木糠碎。張奶爸還透露，美靈平時喜歡坐在坡上向溝裡扔東西，外場的小樹都被牠拔掉，調皮得很，完全看不出牠已經19歲，南昌動物園去年更為美靈進駐9周年舉行慶祝活動。

美靈小檔案

雄性大熊貓美靈出生於2004年9月1日，譜系號589。媽媽是「華美」(譜系號487)，爸爸是「靈靈」(譜系號424)。美靈的雙胞胎哥哥是贈送給台灣、原名「華靈」的「團團」(譜系號588)。美靈有豐富出差經驗，曾經到南京紅森林動物園、天津動物園展出，2015年進駐南昌動物園至今，深受當地人喜愛和關注，有些貓粉更會特意寄來玩具給美靈玩樂。

溫馨提示

國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。