大熊貓｜「雲川」「鑫寶」將赴美10年　入住全球五大動物園之一(有片)

國家林草局表示，將為兩隻大熊貓安排經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。美方正改造提升大熊貓場館，為大熊貓創造更大、更舒適的生活環境。同時，動物園還為兩隻大熊貓配備曾經在中國學習交流大熊貓飼養管理、日常護理及相關科研技術的專業團隊。

根據官方形容，雲川性格外向、活潑好動；鑫寶性格較內向、溫柔機警。翻查雲川和鑫寶族譜，原來牠們都有些共同之處，大家都知道野生熊貓基因珍貴，原來雲川和鑫寶的含野量都很高，例如雲川的公公婆婆是野生大熊貓一代，爺爺嫲嫲是野二代；鑫寶的公公是野一代，婆婆是野二代。此外，雲川和鑫寶算是有丁點親戚關係，因為雲川婆婆「白雲」，與鑫寶的太公「大地」，是同父同母的姊弟，不過已隔三代。

貓粉另一關注的是全球五大動物園之一的聖迭戈動物園，其實雲川的婆婆「白雲」和公公「高高」亦曾旅居該公園，期間誕下5子女，有傳園方特意希望今次旅居的是高高和白雲的後裔，可能是有感情吧！聖迭戈動物園位於加州佔地40公頃，飼養有逾 3,700隻動物，園內的熊貓館正進行升級改造，根據資料，會擴充至可容納4隻熊貓，即使將來有雙胞胎出世也夠地方住。還有粉絲分享熊貓館擴建進度。另外，園方的保育研究所是世界上最大的動物園多學科研究機構，擁有 200 多名科學家在世界各地進行研究，動物醫療團隊被譽為世界頂尖，高高的睾丸癌就是這裡治療康復，至今已有32歲高齡，相當於人類一百多歲。

雄性大熊貓雲川出生於2019年7月28日，譜系號1193。媽媽是出生於聖迭戈動物園的海歸大熊貓「珍珍」(譜系號694)，爸爸是「武陽」(譜系號719)。雲川原名以汶川的「川」命名為「川川」，因此貓粉都會暱稱「珍川川」，又認為雲川遺傳了公公「高高」(譜系號415)嚴肅委屈的樣子，故戲稱「珍委屈」、「珍英俊」。雲川的婆婆「白雲」(譜系號371)2019年離世，因此，近年才改名為「雲川」以特此紀念。

鑫寶小檔案

雌性大熊貓鑫寶出生於2020年7月22日，譜系號1286。媽媽是「郡主」(譜系號572)，爸爸是「蘭仔」(譜系號592)。2020年6月，郡主過了預產期也沒有動靜，一度被以為是假懷孕，直至7月22日才突然出現陣痛反應，當日終於誕下一對孖胎，就是鑫寶和姐姐「志志」(譜系號1285)，牠們最大的分別，就是志志的肩帶是斷開的。

溫馨提示

國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。