大熊貓｜頂流明星「花花」當榮譽局長　成都文旅局發「熊事任命」(有片)

成都市文化廣電旅遊局(成都民旅)上周三(24日)在網絡平台發布一則「熊事任命」影片，官宣花花榮任成都文旅局榮譽局長，配圖中花花的簡歷寫道：「成和花，女，3歲9個月，四川成都熊，幼兒園全日制在讀博士學歷，成都大熊貓繁育研究基地熊大代表，曾擔任大運會宣傳大使、2024年春晚特邀嘉賓，現聘任成都文旅榮譽局長」。

和花出身「明星家族」背景顯赫，爺爺嫲嫲正是旅居美國25年至今的「洋洋」和「倫倫」，爸爸是海歸明星「美蘭」，媽媽是誕下8子女的「成功」，哥哥「功仔」是電影《功夫熊貓》中「阿寶」的原型。花花繼承美蘭的大圓面、毛茸茸，頭身無蓬連接、無頸無腰，坐下時呈三角飯糰的體形憨態可掬，辨識度高，加上牠性格溫和、滋悠淡定、與世無爭，是少有2歲後能讓保育員近距離接觸的大熊貓，不時大方在遊客面前吃播，被貓粉評為最識「營業」的大熊貓，輕易成為頂流明星，由於幾乎每天都有大批期待一睹牠風采的遊客，把院前通道都擠得水洩不通，因此網上不乏保安大叔努力以風趣口吻分流人群的影片，非常搞笑。

和花與保育員譚金淘、人稱奶爸譚爺爺的互動亦被貓粉津津樂道，由於和花自細個子小，手短腳短經常被同伴搶食，譚爺爺怕牠捱餓，總會給和花額外加餐。此外，不少網上影片都可以聽見譚爺爺親切地叫喚和花「過來、過來」，在譚爺爺的四川口音下，聽上去就變成「果賴、果賴」，和花會下意識循聲望去，令不少遊客以為牠的名字是「果賴」。和花與譚爺爺，還有風趣幽默的保安大叔，更被貓粉稱為「熊貓基地三支花」。

和花小檔案

雌性大熊貓花花出生於2020年7月4日，譜系號1237。爺爺嫲嫲正是旅居美國25年至今的「洋洋」(譜系號461)和「倫倫」(譜系號452)；媽媽是「成功」(譜系號522)，爸爸是「美蘭」(譜系號649)。和花出生至今居於成都大熊貓繁育研究基地，與妹妹「和葉」(譜系號1238)一起生活。和花成為網紅吸金力隨之提升，間接使基地門票銷量位居全省第一，有媒體稱，到成都去看和花的遊客，人均消費逾1,000元人民幣(下同)，基地門票年收入預估逾1.3億元。難怪成都民旅都讓和花擔任榮譽局長，以助推動當地旅遊業。

溫馨提示

國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。