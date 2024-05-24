大熊貓｜齜牙咧咀擘竹「萌二」　識曬被摺蓆愛挖煤(有片)

國家林草局年初公布，全球被圈養大熊貓數量有728隻，要在云云熊中獲得關注並非易事，要在大熊貓中的大家族裡成為明星更是難上加難，就如今次的11歲主角「萌二」，牠的爸爸有逾40個仔女、媽媽是有名的「北動影后」、是雙胞胎中的老二，有個弟弟是頂流明星，憑實力齜牙咧咀擘竹、甩色黑眼圈闖出自己的一片天地。

萌二的名字就是簡單一二的「二」，自出世就離開媽媽，自小飽受蟎蟲眼困擾，當時保育意識不足，病還未好就要被遊客抱著拍照，官方的照片影像亦沒太多，幸在約1歲時搬到北京動物園，獲得曾照顧牠媽媽的保育員徐海泓當作孫仔照料，讓牠撒嬌、陪牠玩水，只是牠剛洗完手腳，就愛走去玩泥沙(內地貓粉形容為「挖煤」)。另外，人稱「黃蓮奶爸」的保育員亦照顧牠多年，受牠倚賴，黃蓮奶爸受過軍訓，傳說萌二還從他身上學會摺𥱊和曬被。

萌二的個性就是慢條斯理、內向乖巧。到北動約一年就開始被發現牠開飯擘竹時齜牙咧咀，表情賣力，搞笑味濃，便開始走紅。坊間推斷，萌二沒有受媽媽教導，起初連剝筍皮也不會，靠奶爸徒手示範擘竹，但未必次次夠力，流露出使勁的表情，也就無意間傳授了這個表情包給萌二。萌二的另一小事件，話說多年來的蟎蟲眼時好時壞，嚴重時影響顏值，曾經有遊客當面說牠不好看，激得旁邊貓粉禁不住去鬥咀。但多得黃蓮奶爸等保育員幫萌二眼圈搽藥管飲食，近年已恢復顏值。

萌二小檔案

雄性大熊貓萌二出生於2013年8月22日，譜系號895。媽媽是「萌萌」(譜系號652)，爸爸是「勇勇」(譜系號584)。萌二的孖生哥哥叫「萌大」(譜系號894)，還有個弟弟是鼎鼎大名的「萌蘭」(譜系號954)。2014年，萌二搬到北京動物園至今，當地保育員都暱稱牠為「二小子」。傳聞接受人類教育，令萌二獨當一面成為擘竹天王，名符其實「靠樣食飯」。

溫馨提示

國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。