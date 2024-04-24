大熊貓｜龍鳯胎「渝可」「渝愛」撲倒保育員　重慶動物園報平安(有片)

大熊貓可愛又得意，相信很多人都喜歡，不過，作為照顧牠們的保育員，工作一點都不容易，加上大熊貓實際上是猛獸的一種，爪長銳利、力氣甚大，照顧牠們更是難上加難。重慶動物園日前就發生有保育員被大熊貓撲倒事件，幸好園方即日已發公告表示，該名保育員與兩隻大熊貓都平安。至於今次涉事的兩隻大熊貓，原來是當地大明星、俘虜不少貓粉、年僅1歲的龍鳯胎「渝可」和「渝愛」。

事發於周二(23日)下午約2時。重慶動物園表示，當時保育員放好食物後，在引導渝可和渝愛到食物投放點期間，牠們追逐保育員，導致保育員仆倒。園方表示，保育員未有受傷，渝可和渝愛亦未受到影響，各方都平安。事發後，熊貓館召開安全會議，總結教訓，對飼養操作做了明確要求，防止類似事件再發生。