大熊貓｜16遊客被終身禁入熊貓基地　包括掟玩具8歲童　網民：真的一輩子

成都大熊貓繁育研究基地周三(6 日) 通報關於10月部分不文明行為，基地對一系列不文明遊客行為進行了公示，並采取了相應的處罰措施。共有16名遊客被終身禁止進入熊貓基地，年齡由8歲至77歲，當中8歲兒童因為向大熊貓活動場內擲玩具小熊貓而被處罰。

綜合《新華社》及《四川觀察》等內地媒體報道，根據通報，10月共有16名遊客被終身禁止進入熊貓基地。這些遊客的不文明行為包括向大熊貓活動場內擲石頭、擲食物，還有射擊或吐痰等。其中，年齡最小的遊客僅8歲，他因往大熊貓活動場內扔玩具小熊貓而被處罰；而年齡最大的遊客則高達77歲，他因在大熊貓活動場內吐痰而受到懲罰。除了這16名被終身禁入的遊客外，還有2名遊客受到了批評教育，4名遊客被禁止入園1年，以及1名遊客被禁止入園5年。