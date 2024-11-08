大熊貓｜16遊客被終身禁入熊貓基地　包括掟玩具8歲童　網民：真的一輩子

成都大熊貓繁育研究基地周三(6 日) 通報關於10月部分不文明行為，基地對一系列不文明遊客行為進行了公示，並采取了相應的處罰措施。共有16名遊客被終身禁止進入熊貓基地，年齡由8歲至77歲，當中8歲兒童因為向大熊貓活動場內擲玩具小熊貓而被處罰。
綜合《新華社》及《四川觀察》等內地媒體報道，根據通報，10月共有16名遊客被終身禁止進入熊貓基地。這些遊客的不文明行為包括向大熊貓活動場內擲石頭、擲食物，還有射擊或吐痰等。其中，年齡最小的遊客僅8歲，他因往大熊貓活動場內扔玩具小熊貓而被處罰；而年齡最大的遊客則高達77歲，他因在大熊貓活動場內吐痰而受到懲罰。除了這16名被終身禁入的遊客外，還有2名遊客受到了批評教育，4名遊客被禁止入園1年，以及1名遊客被禁止入園5年。
網民建議所有動物園共享名單
成都大熊貓繁育研究基地表示，這些處罰措施旨在維護熊貓基地的秩序和安全，保護大熊貓的 生活環境不受干擾，將進一步加強文明旅遊宣傳和管理，提醒遊客遵守相關規定，共同維護大熊貓的生活環境和健康。同時，基地也呼籲廣大遊客自覺遵守文明旅遊規範，共同為保護動物和環境做出貢獻。
不少內地網民對處罰遊客不文明行為表示支持：「支持文明觀貓」、「幹嘛做些傷害大熊貓的行為，心地太差太壞了」、「保護國寶，人人有責，不分年齡大小，每個人都應為自己的行為負責」，亦有人對於有年僅8歲兒童被終身禁入園感到訝然：「才8歲就禁入了」、「是真的一輩子了」、「養不教，誰之過？」、「8歲不小了，該懂事了」、「應該他全家都不准進入熊貓館」，更有人建議「所有動物園共享名單，他們去其他地方也不會好的」。
溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。