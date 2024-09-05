大熊貓｜2隻放歸多年大熊貓　被拍到在野外談戀愛了(有片)

每一隻放歸野外的大熊貓，都是經過特別挑選和訓練，是重返野外生活的精英。大熊貓國家公園工作人員早前於四川拍攝到兩隻大熊貓求偶的影像，並成功采集到新鮮糞便DNA樣本。近日經鑒定發現，牠們都是多年前放歸野外的大熊貓，這是亦是四川首次現場拍到兩隻放歸大熊貓互相求偶行為。

綜合《央視網》、《環球時報》等內地媒體報道，今年3月，大熊貓國家公園四川雅安石棉縣管護總站的工作人員在巡護過程中拍攝到兩隻大熊貓求偶的影像，並收集到牠們的糞便作DNA樣本。近日，經鑒定確認，其中的雄性大熊貓是於2012年放歸、現年14歲的大熊貓「淘淘」，牠在野外已生活約12年，；雌性大熊貓則是放歸野外約8年、已經11歲的大熊貓「華妍」。影片中，華妍在樹林間留下氣味之後爬到樹上，等待如意郎君，淘淘追蹤到雌性大熊貓在樹上，爬上樹希望與華妍接觸。