大熊貓｜2隻放歸多年大熊貓　被拍到在野外談戀愛了(有片)

每一隻放歸野外的大熊貓，都是經過特別挑選和訓練，是重返野外生活的精英。大熊貓國家公園工作人員早前於四川拍攝到兩隻大熊貓求偶的影像，並成功采集到新鮮糞便DNA樣本。近日經鑒定發現，牠們都是多年前放歸野外的大熊貓，這是亦是四川首次現場拍到兩隻放歸大熊貓互相求偶行為。
綜合《央視網》、《環球時報》等內地媒體報道，今年3月，大熊貓國家公園四川雅安石棉縣管護總站的工作人員在巡護過程中拍攝到兩隻大熊貓求偶的影像，並收集到牠們的糞便作DNA樣本。近日，經鑒定確認，其中的雄性大熊貓是於2012年放歸、現年14歲的大熊貓「淘淘」，牠在野外已生活約12年，；雌性大熊貓則是放歸野外約8年、已經11歲的大熊貓「華妍」。影片中，華妍在樹林間留下氣味之後爬到樹上，等待如意郎君，淘淘追蹤到雌性大熊貓在樹上，爬上樹希望與華妍接觸。
工作人員：證明牠們已具備了野性
管護總站工作人員朱玉東表示，保護區成立24年，對於第一次拍攝到大熊貓求偶畫面，然後發現牠們是放歸大熊貓淘淘和華妍，感到特別激動。他指出，牠們現在激素水平正常，處於發情狀態，據拍攝所得的畫面，證明牠們已具備了野性能夠交配、能夠繁殖、能夠求偶，對野化放歸來說是一個新的進展，一個新的發現。
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淘淘小檔案
雄性大熊貓淘淘出生於2010年8月3日，譜系號777。媽媽是野生大熊貓「草草」(譜系號581)，爸爸是被救助大熊貓「蘆蘆」(譜系號503)。淘淘是全球首隻採用母帶仔方式野化培訓的大熊貓，2012年10月11日放歸到四川省栗子坪自然保護區。2013年曾被成功回捕，經檢查確認身體狀況良好，再放歸野外。
華妍小檔案
雌性大熊貓華妍出生於2010年8月3日，譜系號888。媽媽是大熊貓「曄曄」(譜系號495)，爸爸是被救助大熊貓「武崗」(譜系號502)。一歲半跟媽媽分開，2015年開始獨自生活，3歲後在栗子坪放歸野外。華妍曾經在一次回捕期間，不到1小時就手撕鐵籠逃走，成為大熊貓界一時佳話。
溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。