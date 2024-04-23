大熊貓｜3歲半「金喜」和「慶茱萸」將於4月旅居西班牙(有片)

大熊貓「金喜」和「慶茱萸」將前往西班牙馬德里動物園(Zoo Aquarium de Madrid)開啟旅居生活。在此之前，自2007年旅居於馬德里動物園的大熊貓「冰星」及「花嘴巴」，於今年2月一家五口已經回到中國。 金喜和慶茱萸同屬2020級幼年小二班，與另外3隻大熊貓BB生活，可說是青梅竹馬長大。最經典事跡，莫過於是由保育員譚爺爺「釣貓」(鍛練後肢訓練)，排排坐吃窩窩頭的可愛畫面。馬德里動物園生物學主任表示，園方正修繕設施，做好充分准備，以迎接新的大熊貓，以最好的條件，滿足民眾對於新來的大熊貓的期待。 點擊觀看： 2022 年 貓 粉 拍 下 譚爺爺釣貓 影 片

內地貓粉未及道別 紛紛表示不捨 早於3月底，有部分網民已發現金喜和慶茱萸沒有展出，突然得知牠們將到西班牙旅居，都紛紛表示不捨，不少網民對於未有機會探訪牠們「好好道別」都感到失望，因為旅居大熊貓大多都是「少年出外，暮年歸來」，就此祝福牠們旅居生活獲得良好照料，健康幸福，旅居順利，平安歸來。

金喜小檔案 3歲半的雄性大熊貓「金喜」出生於2020年9月1日，譜系號1246。媽媽是「淼淼」(譜系號855)，爸爸是「迎迎」(譜系號724)。最大特徵是右邊面有一撮黑毛。2021年獲友邦人壽保險認養，所以別名叫「友雙」。 點擊觀看： 貓粉拍下金喜扭屁股