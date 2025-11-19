大猩猩公然吞雲吐霧嚇煞遊客　動物園：從小已學會抽煙(有片)

廣西南寧動物園近日爆出，有遊客看到大猩猩公然吸煙，嚇壞不少遊客，質疑園方為何提供香煙給大猩猩。對此，園方回應大猩猩抽煙行為是年幼時飼主所教，牠還學會喝酒，目前園方已介入處理，承諾會加強對展區管理。

綜合《新京報》等內地媒骿報道，內地多個影音平台流傳一段影片，顯示南寧動物園一隻大猩猩坐在石頭上，一手拿著煙在「吞雲吐霧」，獵奇畫面被不少遊客拍下，上傳網路。有許多網民對於大猩猩吸煙手法如此熟練感到訝異，形容牠根本是「老煙槍」，更不解為何大猩猩有煙可吸。