大猩猩公然吞雲吐霧嚇煞遊客　動物園：從小已學會抽煙(有片)

廣西南寧動物園近日爆出，有遊客看到大猩猩公然吸煙，嚇壞不少遊客，質疑園方為何提供香煙給大猩猩。對此，園方回應大猩猩抽煙行為是年幼時飼主所教，牠還學會喝酒，目前園方已介入處理，承諾會加強對展區管理。
綜合《新京報》等內地媒骿報道，內地多個影音平台流傳一段影片，顯示南寧動物園一隻大猩猩坐在石頭上，一手拿著煙在「吞雲吐霧」，獵奇畫面被不少遊客拍下，上傳網路。有許多網民對於大猩猩吸煙手法如此熟練感到訝異，形容牠根本是「老煙槍」，更不解為何大猩猩有煙可吸。
南寧動物園：大猩猩年幼時染上抽煙、喝酒等不良習慣
南寧動物園周二(18日)就影片作出回應，證實影片中的大猩猩並非首次被發現抽煙，並說明大猩猩在年幼時曾被一對外籍夫婦收養，因而染上抽煙、喝酒等不良習慣。至於大猩猩為何有香煙，園方猜測可能是由遊客投擲進入展區，儘管現場有員工持續巡邏，且園方明文禁止遊客向動物投食或丟擲物品，但仍難以完全杜絕。目前園方已派員介入處理，除了全面清查其藏匿的煙與打火機，也將加強對展區的巡邏與管理。園方強調，大猩猩的健康狀況是他們首要關注的重點，任何會危害動物健康的行為都是被禁止的。同時園方呼籲所有參觀民眾，務必遵守動物園規定，共同維護動物的健康與安全，勿因一時好奇或不負責任的行為，對動物造成長期的傷害。