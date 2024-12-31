大連有市民見急症室貼殯儀廣告稱不安　其實是當局貼心服務(有片)

醫院急診室可說是生死一線，求生救人的地方，如果看到殯儀服務廣告，感覺是不安還是貼心？內地大連日前有市民在當地一間醫院急症室內，看到牆上貼有殯葬服務的廣告，讓他看到「心裡不舒服」。不過，不少內地網民則認為沒有不妥，認為相關服務在無可避免的情況時是有幫助。大連市民政局社會事務處就事件回應指，推出該業務，是希望民眾不要受騙。

綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，大連有市民上周六(28日)發現，當地一間醫院的急診室牆上貼有殯葬服務的廣告，他認為「治病救人的地方，殯葬業務推到那里去了，讓人看了心裡不舒服，這是否欠妥」。大連市民政局社會事務處周一(30日)回應記者查詢，指「因為大連市有一些殯葬一條龍服務中介，有些是不法的，他們私自拉活兒(生意)，跟市民漫天要價。」工作人員表示，當有市民的親人離世，肯定心情悲痛，沒有那麽多時間研究辦殯葬業務的正規流程，所以一些市民採用了黑中介，價格比較高，事後投訴也很難退款，因此，在接到多個類似投訴後，大連市民政局推出了該業務，強調「我們的出發點也是為了老百姓，希望他們不要上當受騙」。