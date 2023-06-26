大阪酒店房內盜竊 台遊客失18萬現金名錶

遊日注意！不少港人趁疫後解封，趕緊買機票到日本「回鄉」，但出門旅遊時刻要小心財物，否則開心變激心。有台灣旅客早前到大阪旅遊，投訴在酒店睡覺時，被人偷走金錢和一隻勞力士名錶，共損失約70萬元新台幣(約17.7萬港元)。事主雖已報警，但因酒店沒有閉路電視，沒法查看當時情況，難以追查。
據台灣傳媒報道，4個家庭共7大7小，6月15日出發到日本大阪，下榻東心齋橋的大阪富士屋酒店，原定20日返回台灣。就在6月18日早上，其中一對夫婦發現帶來的日圓、新台幣現金不翼而飛，立刻通知同行各人，沒料到另一房間的人回報，不僅不見新台幣、日圓及美元現鈔，連勞力士手錶也消失，於是報警求助。
事主陳小姐稱，她在睡前把現金放在桌上，當晚沒有扣上防盜栓，而房門只是一般的鑰匙，懷疑酒店員工趁他們熟睡，開門偷竊。陳小姐又指，她們向酒店投訴遇竊，但酒店方面卻稱不能排除是陳小姐他們自己人所為。由於酒店樓層走廊和升降機沒有安裝閉路電視，相信日本警方也難以破案，而酒店至今未有回應事件。
網民提醒：扣防盜鏈盡量少帶現金
此事引起台灣網民熱議，有人指該酒店「是老舊出名的，不要看官方拍的那些照片好像新新的」、「日本飯店其實走廊不太裝監視器，而且很多清潔都外包，貴重財務真的要鎖好」。也有網民金田一上身，「要偷會在房間有人時下手嗎？風險也太高，感覺自己人或自導自演可能性高」。很多網民明言，入住酒店一定要扣上防盜鏈，「我現金不敢帶那麼多，能刷卡就刷」。另有人指日本現時經濟很差，不少商店被偷致損失慘重。