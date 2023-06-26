大阪酒店房內盜竊 台遊客失18萬現金名錶

遊日注意！不少港人趁疫後解封，趕緊買機票到日本「回鄉」，但出門旅遊時刻要小心財物，否則開心變激心。有台灣旅客早前到大阪旅遊，投訴在酒店睡覺時，被人偷走金錢和一隻勞力士名錶，共損失約70萬元新台幣(約17.7萬港元)。事主雖已報警，但因酒店沒有閉路電視，沒法查看當時情況，難以追查。

據台灣傳媒報道，4個家庭共7大7小，6月15日出發到日本大阪，下榻東心齋橋的大阪富士屋酒店，原定20日返回台灣。就在6月18日早上，其中一對夫婦發現帶來的日圓、新台幣現金不翼而飛，立刻通知同行各人，沒料到另一房間的人回報，不僅不見新台幣、日圓及美元現鈔，連勞力士手錶也消失，於是報警求助。