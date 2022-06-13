大陸今起禁台灣石斑進口 去年已禁鳳梨、釋迦及蓮霧

大陸今日起暫停台灣石斑魚進口，指去年多次驗出孔雀石綠等禁藥及土霉素超標。台灣的蔡英文總統批評陸方處理不合格產品的做法違反國際貿易規範，不排除向世界貿易組織(WTO)申訴，又強調石斑魚去年3次被驗出不合格後，台方曾向陸方提供相關科學證據證明安全無虞，但陸方未有進一步提供不合格證據。蔡英文已指示農委會拓展內銷、外銷和加工市場。

農委會：銷陸比例較高的都是被禁目標

這是台灣繼鳳梨、釋迦和蓮霧後，第四項被大陸暫停進口的台灣農產品，外界預計下一項可能是「午仔魚」(馬友)。農委會主委陳吉仲表示，農委會早已發現陸方針對的都是台灣外銷到大陸比例較高、大部分超過75%的農產品，故已持續將相關農產品分散到其他外銷市場，而現正努力拓展其他外銷市場的包括午仔魚、芒果、文旦柚等。

陳吉仲又提到，台灣以往每年都有八成水果銷往大陸，但去年已降至四成五，接下來會繼續努力降低比例。

農委會料救石斑市場資金低於10億新台幣

台灣有「石斑王國」美譽，根據農委會資料，去年共出口6,681公噸石斑魚，中國佔6,121公噸，達整體外銷的91%。由於石斑魚已於今年5月外銷近一半，現需處理的僅3,600公噸，台灣漁民損失不致相當慘重，農委會預計今次救市資金低於10億元(新台幣，下同)(約2.7億港元)。

業界：大陸石斑產量是台灣的8倍以上

台灣養殖漁業發展協會表示，對於石斑魚被對岸暫停輸入不感到意外，「水果就被禁了好多次，每次都想會不會輪到石斑了」，因為大陸石斑魚產量其實是台灣的8倍以上，本來就沒必要從台灣輸入，估計一直輸入的原因是大陸的養殖環境和手法導致食安風險比台灣高很多。該協會又提到，銷往大陸的主要是「龍虎斑」，佔台灣整體石斑養殖約六成，成本每斤超過100元(約26港元)，希望剩下來的石斑不會跌破成本價，「漁民立場當然會希望價格越高越好」。

屏東農民救完鳳梨救石斑 料推「鳳梨石斑魚湯」

在鳳梨和石斑主產地屏東，農民越挫越勇，今年陸續推出鳳梨雞湯、鳳梨鱸魚湯等1人即食料理包，以及各款鳳梨飲品，預計下一道加工新品將是「鳳梨石斑魚湯」。全聯則宣布自周六起一連3日以特價發售龍虎斑，包括輪切及頭骨切塊，最平99元(約26港元)，全台限量6,000盒，希望更多消費者認識石斑魚，提高消費者食用石斑魚的機會和興趣。