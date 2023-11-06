大陸推「兩岸融合發展示範區」10措施 台灣民眾到福建「想來即來」

內地出入境管理局推出10項措施支持福建設兩岸融合發展示範區，包括方便台灣人在福建通關、出行，並縮短其申請落戶的批核時間。明年1月1日起實施。局方表示，10項措施對服務促進福建及台灣人員交流交往，支持福建建設示範區具有積極作用。

辦證渠道更豐富

在便利台灣人往返方面，實行台灣居民來往大陸通行證（台胞證）「網上辦」、「口岸辦」、「集中辦」，辦證方式更加便捷，辦證渠道更豐富，台灣人到福建實現「想來即來」；推動在廈門設立出入境證件製作中心，廈金、福馬「同城生活圈」人員辦理出入境證件時限由7個工作天縮短至5個工作天。