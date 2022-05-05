大陸本土新增感染持續回落 台灣單日確診逼近3萬

兩岸新冠肺炎本土疫情「此起彼落」，台灣昨日新增確診宗數逼近3萬宗，達28,420宗，再創爆疫兩年多以來新高，多5名患者死亡，包括一名曾接種3劑新冠疫苗的20多歲女子。大陸前日則新增5,428宗感染，包括353宗確診、5,075宗無症狀感染，並有16名患者死亡，其中河南鄭州因新增33宗感染，昨起「封城」一周，「非不要不離鄭、不入鄭」。

台灣「新增破千」縣市昨增至6個，包括新北、台北、桃園、台中、高雄和基隆，其中新北市更突破1萬宗，達10,151宗。新增5宗死亡個案包括4名70歲以上長者及一名20多歲、無慢性疾病，並已接種3劑新冠疫苗的女子。該名女子上月26日發燒、腹痛，29日病情惡化入院，需要插喉，周日心室顫動，搶救後不治，死因為新冠肺炎併敗血性休克併多重器官衰竭。

鄭州主城區管控一周 冀「社會面清零」

上海防控效果日益顯現，新增個案回落至4,982宗，為260宗確診及4,722宗無症狀感染，另有16宗死亡個案。北京前日新增46宗確診及5宗無症狀感染，至昨午3時再增多宗個案，致今波疫情累計505宗感染，超越2020年新發地批發市場疫情總和。河南新增12宗確診、32宗無症狀感染，鄭州分別佔9及24宗。鄭州前晚宣布以一周時間「社會面清零」，昨零時至下周三零時，主城區除已封控區域，全按管控區標準管理，「足不出區，嚴禁聚集」，每日每戶可派一人持24小時核酸陰性證明到指定地點購買生活物資；管控首3日每日核酸檢測一次。