大陸男子扮「俄羅斯軍人」直播帶貨　網民：烏克蘭是河南？

烏俄戰爭進行得如火如荼，沒想到大陸竟有一名男子把自己扮成了「俄羅斯軍人」在抖音進行直播帶貨。男子發布了號稱在烏克蘭前線作戰的影片，短時間內其抖音頻道暴漲了30萬粉絲後，開始開直播用中文向粉絲推銷商品，而近日網友踢爆他的影片IP位置全都來自大陸河南，男子的帳號也遭到官方永久封鎖。

IP位置全來自河南

「保爾．柯察鐵」掌握了流量密碼後，開始在抖音上用不太流利的中文進行直播， 在直播中「帶貨」販售賣各種俄羅斯特產，包括蜂蜜、啤酒、伏特加等俄羅斯食品，結果真的成功獲得粉絲的支持，讓他至少賣出了上百件商品。然而卻有眼尖的網友發現，「保爾．柯察鐵」在抖音上發布的影片的IP位置全都來自大陸河南，加上還有網友指出，仔細一聽他不太流利的中文後，會聽出其實帶有河南口音。接著還有網友踢爆，他的影片其實有不少穿幫畫面，更懷疑他的外觀其實是利用濾鏡來假扮外國人，且他的影片中聲稱的「核電站」其實是河南洛陽的一家發電廠。被網友踢爆後，「保爾．柯察鐵」面對這些指控不但沒有解釋或認錯，反而直接將帳號名稱改為「王抗美」，利用這事件繼續開直播賺錢。事後風波越演越烈，抖音平台才以「仿冒俄羅斯軍人，發布不實訊息」，將該帳號永久封鎖停用。

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