大陸男遺失手機 一連串巧合揭偷渡赴台近30年

台灣台北有民眾於農曆新年期間在南機場夜市拾獲手機，交給當地派出所處理，本以為是日常小事，惟調查後揭發手機主人是一名大陸偷渡客，來台至今已近30年。台媒周四（14日）報道，該偷渡客已被轉往宜蘭收容所，待辦妥必備手續與繳清罰款後，將遣返大陸。

據了解，64歲的李姓男子於農曆新年和一名透過社交平台認識的香港女子相約見面，詎料行程中不慎遺失手機，遭其他民眾於南機場夜市檢起並交給警方。李男前往派出所領回手機時，卻因報出的身份證號與照片上的人不同，引起警方懷疑。在警方調查下，李男最終坦承自己的偷渡身份，並聯繫在福建的前妻拍攝相關身份證明核對。

多次幸運躲過查緝

李男表示，自己早年因和家人吵架，一氣之下和友人搭漁船前往台灣，兩人擠在狹小的縫隙中，最後於新竹一帶順利上岸，但友人已被遣送回大陸，李男則一直未被查獲。至於是具體哪一年來台，李男指當時的台灣領導人是李登輝，估計已有28年的時間。

調查指，李男來台後靠四處打散工賺錢，居於工地提供的宿舍，或工頭、其他同事家中，由於生活作息正常規律，幾乎和一般上班族無異，因此多次幸運躲過查緝。他認識在工地工作的林姓男子，直接將對方的身分證字號背下，藉此在被查驗身分時蒙混過關，不過林男在1月因酒駕遭到通緝，若非一連串巧合，恐怕也難以揪出李其偷渡身分。