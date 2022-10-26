大陸粉絲買台北巴士廣告應援泰星 掀兩岸網民罵戰

人氣泰國BL電視劇《黑幫少爺愛上我》16名主要演員月底將到台北舉行兩場表演，其中Nodt(諾庭)的大陸粉絲團日前在Twitter宣布，已買起台北「信義幹線」巴士車身廣告位，在本月25日起至下月7日為諾庭應援。不少台灣網民發現該粉絲團公開的廣告效果圖後，都對上面的簡體字「中國歡迎你」特別敏感，與大陸網民掀起罵戰，甚至找台北市議員協調。目前涉事巴士車身廣告已遮蓋「中國」二字，簡體字則保留。

台灣網民嗆「請回自己家買廣告」

台灣網民紛紛在該粉絲團帖文底下留言，「請回自己家買廣告謝謝」、「中國的應援怎沒在中國宣傳」、「笑死我都不知道祖國可以看耽美(BL)欸，我生在台灣我好驕傲喔！台灣甚麼都能看」、「同志，耽美和翻牆都是犯法的」、「以追星之名將集資資金外流給台灣資助境外勢力，已截圖通報」、「那麼愛國就不要上推特啊」、「怎麼不16位全都歡迎呢？那麼有本事，就你們說的台灣是你們的，就全包啊，捷運跟公車連同能歡迎他們的全都包」。

大陸網民反擊：台灣是中國的

大陸網民則反擊稱，「歡迎來到中國台灣」、「提醒一下，台灣是中國的，不用謝謝我」、「笑死了一大堆台毒，氣急敗壞了啊」、「台灣人真的很閒嗎？灣桑，家裡的鳳梨熟了嗎？」、「台灣有本事不要賺大陸的錢我們就投不過去了哦……在你一畝三分地老實呆著，不然到時候身份證都沒你的份」、「也沒見你掏錢包大屏……嫌棄我們說中國了，有本事就把台北市所有的公車大屏都包了別給我機會呀，沒本事就閉嘴，誰給錢誰是爹」。