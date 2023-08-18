大陸考慮取消對台關稅優惠　國台辦：因民進黨限制大量陸製產品輸入

記者鄒慈芸／綜合報道

大陸商務部日前對台灣生產的聚碳酸酯課稅，實施臨時反傾銷措施，引發外界關注ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議）是否將被終止，國台辦發言人朱鳳蓮18日在記者會上時，也針對此問題做出回應。

外界關注ECFA是否將被終止

大陸商務部在4月12日宣布，將對台灣發起貿易壁壘調查，8月17日發言人束珏婷表示，台灣對大陸貿易限制項目不斷擴大，未來將依據有關規定，考慮全面或部分中止在ECFA下給予台灣產品的關稅優惠。

針對此事，國台辦發言人朱鳳蓮18日給出最新回應，朱鳳蓮指出，根據初步調查結果，民進黨單方面限制大量大陸產品輸入，違反世貿組織的「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，除了損害大陸相關產業和企業利益，也損害台灣消費者利益，參與調查的兩岸企業和商協會呼籲台灣盡快取消對大陸的貿易限制措施。