大陸過百隻貓食同款貓糧中毒亡 信元發育寶：未找到原因

大陸近一個月有過百隻貓食用上海生產的台灣「信元發育寶」(SINGEN)貓糧後中毒死亡。《中國經營報》引述受害貓主維權群組統計數據，截至周二下午已有269隻貓進食信元發育寶貓糧後中毒，其中107隻不治，80隻情況嚴重要住院；涉及貓糧有7款，包括「饕餮肉宴系列」、「雙拼凍乾成貓糧」及「京東JOY聯名定制款凍乾魚肉雙拼成貓糧」等。信元發育寶周日在微博致歉，稱已要求下架並停售今年1月8日生產、編號為FGC31的「饕餮成貓糧」，翌日又公布真菌毒素、致病菌、重金屬等檢測正常，至周三再通報，尚未找到出事原因。

淘寶買家評價早有人提及貓咪症狀

內地「共富視頻」報道，根據受害貓主維權群組資料，有貓主2月買涉事批次饕餮系列貓糧給愛貓「黃皮」吃後，黃皮在同月24日左右開始變得無精打彩，「一直躺躺躺」，3月5日送入動物醫院，檢查發現「肝臟腫大，腎變得很小」，翌日清晨不治，離世前呼吸急促。另一名貓主的「寶寶」和「小橘」，也是在2月吃了涉事饕餮系列貓糧大半個月後出事，其中「寶寶」同月28日晚突然慘叫一聲後倒下，小橘同月30日開始嘔吐、無力，醫生診斷兩隻貓都是食物中毒，貓主遂上買貓糧的淘寶網店查看買家評價，結果發現「有幾家的貓和我家貓症狀一樣，聯繫上後發現貓糧生產批次是一個批次」，小紅書上也有貓主稱愛貓進食同批次貓糧後出現同樣症狀。目前小橘已回到喵星，寶寶仍在治療。

還有長期吃同款貓糧的貓，上月底突然癱倒、無力，「肝指數腎指數都爆錶了」，其「同伴」也在三、四天後病倒並離世。貓主初時並無懷疑貓糧出事，直到上周六上網查詢貓病倒的原因，才知道貓糧「有毒」致很多貓隻死亡，而且都涉及饕餮系列今年1月8日生產的批次。

信元發育寶：涉事貓糧常規檢測未見異常

信元發育寶周日在微博發聲明致歉，稱已要求相關客戶下架並停售批次為「I01018FCG31」的「饕餮成貓糧」；翌日通報，上述一款貓糧在今次事件中「關聯度最高」，檢測證實涉事貓糧未檢出常見真菌毒素、致病菌，鉛、汞含量亦符合標準，同時公布「寵物醫生診斷思路與治療方案參考」，當中提到，貓咪主要病徵包括無力、虛弱、癱軟、紅色尿等。到周三，信元發育寶再次致歉，稱「目前我們依舊未找到相關原因」，又強調「救治貓是我們目前第一要務」，已成立緊急救治應急基金，並聯絡相關救貓醫院，「承接後續治療費用」。

微博網民反應：