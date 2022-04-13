大陸過百隻貓食同款貓糧中毒亡 信元發育寶：未找到原因

大陸近一個月有過百隻貓食用上海生產的台灣「信元發育寶」(SINGEN)貓糧後中毒死亡。《中國經營報》引述受害貓主維權群組統計數據，截至周二下午已有269隻貓進食信元發育寶貓糧後中毒，其中107隻不治，80隻情況嚴重要住院；涉及貓糧有7款，包括「饕餮肉宴系列」、「雙拼凍乾成貓糧」及「京東JOY聯名定制款凍乾魚肉雙拼成貓糧」等。信元發育寶周日在微博致歉，稱已要求下架並停售今年1月8日生產、編號為FGC31的「饕餮成貓糧」，翌日又公布真菌毒素、致病菌、重金屬等檢測正常，至周三再通報，尚未找到出事原因。
淘寶買家評價早有人提及貓咪症狀
內地「共富視頻」報道，根據受害貓主維權群組資料，有貓主2月買涉事批次饕餮系列貓糧給愛貓「黃皮」吃後，黃皮在同月24日左右開始變得無精打彩，「一直躺躺躺」，3月5日送入動物醫院，檢查發現「肝臟腫大，腎變得很小」，翌日清晨不治，離世前呼吸急促。另一名貓主的「寶寶」和「小橘」，也是在2月吃了涉事饕餮系列貓糧大半個月後出事，其中「寶寶」同月28日晚突然慘叫一聲後倒下，小橘同月30日開始嘔吐、無力，醫生診斷兩隻貓都是食物中毒，貓主遂上買貓糧的淘寶網店查看買家評價，結果發現「有幾家的貓和我家貓症狀一樣，聯繫上後發現貓糧生產批次是一個批次」，小紅書上也有貓主稱愛貓進食同批次貓糧後出現同樣症狀。目前小橘已回到喵星，寶寶仍在治療。
還有長期吃同款貓糧的貓，上月底突然癱倒、無力，「肝指數腎指數都爆錶了」，其「同伴」也在三、四天後病倒並離世。貓主初時並無懷疑貓糧出事，直到上周六上網查詢貓病倒的原因，才知道貓糧「有毒」致很多貓隻死亡，而且都涉及饕餮系列今年1月8日生產的批次。
信元發育寶：涉事貓糧常規檢測未見異常
信元發育寶周日在微博發聲明致歉，稱已要求相關客戶下架並停售批次為「I01018FCG31」的「饕餮成貓糧」；翌日通報，上述一款貓糧在今次事件中「關聯度最高」，檢測證實涉事貓糧未檢出常見真菌毒素、致病菌，鉛、汞含量亦符合標準，同時公布「寵物醫生診斷思路與治療方案參考」，當中提到，貓咪主要病徵包括無力、虛弱、癱軟、紅色尿等。到周三，信元發育寶再次致歉，稱「目前我們依舊未找到相關原因」，又強調「救治貓是我們目前第一要務」，已成立緊急救治應急基金，並聯絡相關救貓醫院，「承接後續治療費用」。
微博網民反應：
貓主批評信元發育寶太遲公開事件
然而，不少貓主留言，批評信元發育寶行動太遲，「你要是三月份就發聲 我的貓會去世嗎？、「明明我們消費者發現信元發育寶中毒，及時與廠家聯繫，他們不但沒有及時止損，反正買水軍遮掩。目前導致一百多隻貓致S(死)，多個貓重症，一百多戶人家慘遭不幸！去世的貓還在繼續增多」、「為甚麼現在才開始處理呢，淘寶上評價回饋這麼多」、「我家三隻，吃你家吃s(死)了兩隻，一隻在重症監護室，我每天哭的眼睛都看不清東西，誰家的貓貓不是寶貝啊，你賠的過來嗎？」有貓主更批評，「一天一千的花錢給貓貓看病，你們還查不出甚麼原因導致的，你們心不痛嗎？你們怎麼承擔責任啊？肌酸激酶都爆錶，你們都在做甚麼啊？」
還有不少餵貓咪吃同款貓糧的貓主，在事件登上微博熱搜後，才知道愛貓「體弱」的原因，稱「原本活潑好好的小貓，吃了十天你們的貓糧，腎器官衰竭正常貓的十倍，你們這個品牌快點倒閉吧」、「我突然想起來我家貓也是買回來之後一直吃的這個，結果體弱多病去了好幾次醫院我還以為他體弱，害現在看看」、「我現在才上網發現這個話題，我家貓前幾天突發心肌無力，肝臟突然衰弱，走路都走不穩，以前沒有過，醫生也說不出怎麼回事，各種檢查做了個遍治了幾千塊，終於從死亡線拉回來，看了檢測報告原來是你這個貓糧的鍋」。
狗主質疑信元發育寶狗糧亦有問題
也有貓主質疑，信元發育寶隻字不提其他款涉事貓糧。留言中還出現不少狗主，質問「還有狗狗的處方罐頭，我家(狗)吃了後肝酶爆表，3月5日提交(體檢)還一切正常，4月2日肝酶爆表了，可找到原因了……都吃完了，一直在治病，然後才爆出這個新聞，才想到這個上面，也不知道批號了，只有購買記錄」、「狗糧呢。我們一直吃的這款，之前一直沒事，去年下半年吃一段時間就會吐一次，然後過兩天又沒事，然後過一段時間又這樣，這款狗糧是否有問題？可否一同檢測？」