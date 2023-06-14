大陸156公斤女網紅參加減肥營猝死　60天暴瘦28公斤

大陸河南一名女網紅「翠花」體重達156公斤，在社交平台上分享減肥經歷，她曾在兩個月內暴瘦28.5公斤，日前接受陝西一家減肥營邀請，直播訓練過程，不料兩天後猝死，有知情人透露翠花去世前夜曾在微信朋友圈稱「有些不舒服」。

參加減肥訓練營 父親兩日後收到噩耗

據《極目新聞》報道，翠花年僅21歲，初始體重為156公斤，從2022年9月份開始減肥，網名「翠花要逆襲」，每天會更新影片，目標是減重200斤，她堅持做高強度訓練，控制飯量，過程中表情顯得十分痛苦，翠花此前的帳號每天都會發佈訓練視頻，現在已全部被清空。據知情人表示，翠花於去年9月到廣州東莞一家訓練營減肥，正式開啟減肥之路。近2個月的時間，她的體重從156公斤降到了135公斤。11月份，她從東莞又到了西安，不到一個月的時間，她減重近10公斤。之後，她從西安的這家訓練營離開。

起先翠花加入減肥訓練營都自費，但由於「拍減肥視頻，相當於給訓練營做宣傳」，之後幾家減肥訓練營反而會發工資。翠花於5月25日，來到陝西華陰一家名為「青健健身俱樂部」的減肥訓練營，沒想到兩天後27日翠花父親就接到噩耗，得知女兒不幸猝死消息，翠花父親表示，目前已與訓練營已經協商解決，對於網友們的關心十分感謝。據該知情人士表示，一般在訓練營訓練時，教練都會時刻監測減肥者的心率，一旦發現有不適，都會送醫檢查，26日晚曾看到翠花在微信朋友圈稱有些不舒服。記者詢問俱樂部翠花離世一事，對方表示「這事已經過去了，你不用再問了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章