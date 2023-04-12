大陸21歲重型電單車網紅 「飆車」身亡　生前「死亡預告」成真

年僅21歲，來自大陸寧夏的重機網紅馬若松於9日下午6點因車禍不幸離世。據目擊者指出，車禍事故的主要原因是馬若松與另一名重機騎士正在飆車，由於速度過快，馬若松直接撞上了一輛廂型車。有粉絲透露，馬若松曾在直播中提到，自己哪天可能會因為騎重機而登上（網路）熱搜，沒想到竟一語成讖，令人不勝唏噓。

有名遇見過馬若松的人指出，他是一位陽光又外向的年輕人。（網路圖片）

父母崩潰 狂摑兒子望喚醒

綜合陸媒報道，馬若松因在直播平台上與父親合拍影片走紅，粉絲有多達幾十萬人，直播人氣一直很高，在事故發生的前一天，他也仍舊開直播與粉絲聊天。而在離世之後，他所經營的多個平台帳號已經被設置成私密。

車禍現場照片流出後，網傳馬若松的父母抵達現場時大為崩潰，忍不住哭着狂摑兒子巴掌，希望能喚醒自己兒子。而事發現場附近，有名商店的員工表示，她之前曾在網路上追蹤過馬若松，表示馬若松平時除了拍一些搞笑影片，還會拍一些宣傳反詐騙和拒絕毒品的正向影片。該名員工也指出，她曾在當地縣成遇過馬若松，形容他是一位陽光又外向的年輕人。