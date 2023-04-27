大陸25歲抖音網紅遭丈夫勒斃後藏屍　最新判決出爐

大陸四川省一名小有名氣的抖音網紅在2021年遭到丈夫王男殘忍勒斃後殺害，被藏屍冰櫃2個多月。（圖／翻攝微博）

在大陸四川省廣元市蒼溪縣，有一名在當地小有名氣的抖音網紅在2021年遭到丈夫王男殘忍勒斃後殺害，被藏屍冰櫃2個多月。在此期間，王男仍然每天接送孩子上下學，被逮捕時甚至還在打牌。至今案發已經1年多，案情也有了最新進展，據陸媒25日報道指出，案件前段時間已經一審宣判，王男被判死緩。

死者為網紅女主播有15萬粉絲

綜合陸媒報道，四川省蒼溪縣一名25歲網紅女主播在2021年11月遭丈夫以繩子勒斃後藏屍於冰櫃內，而該名女子的直播平台上則有15萬名粉絲。據王男家樓下一餐館老闆表示，死者靠着直播賺了不少錢，期間更大手筆買了一台BMW豪車給王男作為禮物。王男在被逮捕之前，不但表現得相當淡定，還呼朋引伴一起過生日，甚至登入死者的直播平台發布動態。

被害人母親表示，女兒從小在四川省綿陽市長大，讀完高中以後沒有選擇繼續升學，而是去進修美容相關課程。女兒後來去外地打工，在成都市賣衣服，也就是這段時間，女兒認識了未來會結束掉她的生命的王男。雖然父母都不支持這段戀情，但兩人在2018年生下一名兒子，後來才登記結婚。

死者母親也補充，孩子出生後，女兒便加入重慶一家公司當網紅，後來回到丈夫的家鄉四川蒼溪縣發展。而王男之前曾告訴女兒自己在家鄉有房有店面，沒想到卻是個謊言，兩人便在王男一棟老公寓住家裏頭帶着孩子過生活。

王男被逮捕之前，表現得相當淡定。（圖／翻攝微博）