大S離世｜民眾恐慌掀搶打疫苗潮　台公費流感針一日急減4萬劑

台灣藝人徐熙媛（大S）在日本因流感併發症去世，年僅48歲。昨日消息公布後，台灣各地掀起接種流感疫苗人潮，其中當局提供的公費流感疫苗，全台存量一日之間急減4萬劑，由昨日的20萬劑減至今早的16萬劑。衛福部部長邱泰源今日（4日）表示，優先鼓勵高危險群如長者、慢性病患者等先接種。

大S去世消息一出，引發台灣民眾對流感疫情關注，昨日紛紛打電話到醫院、診所詢問能否接種流感疫苗。在台東，今早台東市衛生所擠滿打疫苗人潮，有父母帶小孩來打針，也有不少年輕人排隊。醫護人員說，昨天僅6人接種，今早卻有數十民眾湧往衛生所打針，相信是受大S因流感併發肺炎離世事件影響。台東縣政府衛生局表示，截至昨午台東僅剩3100多劑公費流感疫苗。新北市長侯友宜今日指出接種疫苗的情況非常踴躍，現已達97%，目前新北剩約3萬劑公費流感疫苗。

邱泰源表示，流感公費疫苗截至今日，還有16萬多劑，仍希望65歲以上長者、慢性病等高危險群盡速接種，各醫療院所也都備有自費流感疫苗，供需要民眾做適當運用。民眾憂心流感疫情，邱泰源表示，防疫政策會滾動式修正，疫情變化快，預計最快下周就會平穩，期間民眾應多注意身體症狀，若發現身體不適、高燒持續兩、三天以上，且呼吸不順，應盡快至醫療院所診治。同時呼籲全台灣的醫療院所提高警覺，針對剛回台的民眾，或有流感接觸史的民眾，應特別留意。

抗流感藥物十分充足 至於會否加購公費疫苗？邱泰源並未回應。他強調目前抗流感藥物還有200多萬份，十分充足，指防疫要公私協力。疾管署發言人曾淑慧昨日表示，今年流感疫苗採購量約678萬劑，目前剩下約20萬劑。而今日還有16萬多劑，也就是說，台灣一日打掉約4萬劑流感疫苗。