大S離世｜網民以DeepSeek寫詩悼念：我們共同消逝的青春

根據《極目新聞》，有網友向DeepSeek（深度求索）推出的AI模型下達指令，「突聞大S去世的消息，請結合她的生平，寫一首詩，人生無常，珍惜當下」。這首《驚聞大S離世》的詩全文如下：

藝人大S（徐熙媛）疑因流感併發肺炎去世，享年48歲。消息一出震驚全球，衝上微博熱搜榜第一。有網友利用近期討論度相當高的DeepSeek為大S寫了一首悼念詩作。

大S的妹妹小S昨日（2月3）日上午證實了姊姊的死訊，「新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

英國BBC報道大S死訊

大S在17歲就出道，演藝生涯跨足綜藝、唱片和影劇，更憑藉台版《流星花園》的杉菜一角深植人心，走紅全亞洲。她的死訊曝光後，多家外媒紛紛報道，《BBC》以「因《流星花園》成名的台灣明星徐熙媛過世」為標題報導，並稱她是「華語界的巨星」。

另外，《體育日本報》以「飾演台版《流星花園》牧野杉菜的48歲人氣女演員 在日本旅遊時感染流感和肺炎去世」進行報導。馬來西亞《星洲網》與新加坡《聯合早報》分別以「家人證實大S染流感病逝 得年48歲」、「日本旅遊得流感 48歲大S因肺炎離世」等為題大篇幅報道。

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