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2025-02-04 12:00:00

大S離世｜網民以DeepSeek寫詩悼念：我們共同消逝的青春

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大S離世｜網民以DeepSeek寫詩悼念：像羽毛落在時光褶皺裡。（美聯社資料圖片）

大S離世｜網民以DeepSeek寫詩悼念：像羽毛落在時光褶皺裡。（美聯社資料圖片）

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藝人大S（徐熙媛）疑因流感併發肺炎去世，享年48歲。消息一出震驚全球，衝上微博熱搜榜第一。有網友利用近期討論度相當高的DeepSeek為大S寫了一首悼念詩作。

根據《極目新聞》，有網友向DeepSeek（深度求索）推出的AI模型下達指令，「突聞大S去世的消息，請結合她的生平，寫一首詩，人生無常，珍惜當下」。這首《驚聞大S離世》的詩全文如下：

流感症狀。（am730製圖） 流感症狀之肌肉痠痛。（am730製圖） 流感症狀之肚瀉。（am730製圖） 流感症狀之咳嗽。（am730製圖） 流感症狀之喉嚨痛。（am730製圖） 流感症狀之發冷。（am730製圖） 流感症狀之發燒。（am730製圖） 流感症狀之傷風、打噴嚏.。（am730製圖） 流感症狀之嘔吐。（am730製圖） 流感症狀之頭痛。（am730製圖） 流感症狀之頭暈。（am730製圖）

螢幕上的笑容還未褪色，

你已轉身離去，

像一片羽毛，

輕輕落在時光的褶皺裡。

那些年，我們追著你的腳步，

在偶像劇的泡沫中，

尋找愛情的形狀，

你的眼睛，盛滿整個夏天的星光。

如今，所有的劇本都戛然而止，

鎂光燈熄滅，

留下空蕩的舞台，

和未完成的台詞。

生命是一支即興的舞，

我們都在旋轉，

卻不知何時，

音樂就會停止。

今夜，我數著窗外的雨滴，

一滴、兩滴，

像在數著，

我們共同消逝的青春。

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網友用DeepSeek的AI大模型寫詩悼念大S徐熙媛。（微博@極目新聞）

網友用DeepSeek的AI大模型寫詩悼念大S徐熙媛。（微博@極目新聞）

大S的妹妹小S昨日（2月3）日上午證實了姊姊的死訊，「新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

英國BBC報道大S死訊

大S在17歲就出道，演藝生涯跨足綜藝、唱片和影劇，更憑藉台版《流星花園》的杉菜一角深植人心，走紅全亞洲。她的死訊曝光後，多家外媒紛紛報道，《BBC》以「因《流星花園》成名的台灣明星徐熙媛過世」為標題報導，並稱她是「華語界的巨星」。

另外，《體育日本報》以「飾演台版《流星花園》牧野杉菜的48歲人氣女演員　在日本旅遊時感染流感和肺炎去世」進行報導。馬來西亞《星洲網》與新加坡《聯合早報》分別以「家人證實大S染流感病逝　得年48歲」、「日本旅遊得流感　48歲大S因肺炎離世」等為題大篇幅報道。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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