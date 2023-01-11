天價禮金｜中產男拒給1888萬禮金 女方：娶妻就是要傷筋動骨拿出家裡大半身家！

嫁女開幾多禮金至合適？網上流傳一份「2022年全國彩禮排行榜」，江西以不包樓和車的38萬元(人民幣，下同)禮金金額高踞榜首。有網民好奇在內地問答平台「知乎」問：「大家覺得江西的女生怎麼樣？」結果意外釣出多名「過來人」吐槽，來自江西的女友在談婚論嫁時苛索天價禮金、物業的嘴臉極度可怕，最終將對方「放生」。 每生一個仔女都要有3000萬獎金+物業 其中一個例子更離譜到登上微博熱搜——1,888萬元現金禮金、價值4,500萬元物業、上百名親戚每人10萬元「改口費」、每生一個子女獎勵現金1,000萬元和一間價值不少於2,000萬元的物業等，總值過億元。網民紛紛表示，「震驚了，他就算是財神爺，也遭不住啊」、「娶張天愛(內地女星)都夠了吧」。有網民更調侃，「1個億也不看看自己甚麼水平配不配得上，如果你能發明新冠特效藥，10億彩禮都不過分」。還有網民認為，「好悲哀，女兒被父母當搖錢工具還不自知，非但不反抗，反而默許父母的價值觀」。

來自上海的事主表示，前女友來自江西萍鄉，是獨生女，雙方在美國留學時相識、相戀，新冠疫情期間在紐約相依為命，「我很天真，覺得情義無價，覺得她就是我想要共度一生的女人」，畢業後一起回上海工作，就帶對方見父母，沒想到對方與父母來往，原來是為了仔細「起家底」。 事主稱，自家在上海屬於中產，雖然對江西的天價禮金有所耳聞，但認為自家能負擔得起，打算給100萬元現金禮金，市中心物業加女方名，甚至可以再在女方父母那邊再買一套物業，「然而她們一家的操作令我窒息」。 女家開價1888萬禮金 上百名親戚每人要給10萬元 事主表示，前女友父母開出的條件是1,888萬現金禮金、事主名下價值4,500萬物業(事主父母全額購買)過戶到女方名下、在女家當地買一間物業讓女兒回去探親時住(目測數百萬元)、上百位親戚每人10萬元利是(改口費)、Ritz-Carlton酒店婚禮、親戚來觀禮要坐頭等艙，還要求每生一名子女獎勵1,000萬元現金和一間價值不少於2,000萬元的物業。 事主大為震驚，但更過份的是，前女友父親揚言，「我知道你家裡有多少錢，要的這點不過是你家拿出來的四五分之一，難道結親家你連這點都不想出嗎？」然後數事主一家有多少財產、多少物業，不斷稱「看你的誠意」。