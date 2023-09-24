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中國
2023-09-24 18:45:21

天宮太空站｜神舟十六號太空人化身老師　用水珠打乒乓球演示微重力

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神舟十六號太空人化身老師　用水珠打乒乓球演示微重力

正在天宮太空站留駐的神舟十六號3位太空人進行研究之餘，化身為太空老師為青少年們授課。「天宮課堂」21日在太空站遠距開講，不僅開箱了太空艙內環境，還在微重力條件演示多種實驗，讓學生們聽得津津有味。

綜合內媒報道，自天宮太空站實施任務以來，神舟十三號及神舟十四號太空人先後3次進行天宮課堂。本次活動分別在北京、內蒙古、陝西、安徽及浙江等5地設置地面教室，以相距400公里「天地互動」方式開課，約有2800名學生代表參加。

桂海潮（圖右）與朱楊柱（圖左）演示以水珠「打乒球」，讓學生們笑聲不斷。（圖／新華社）

朱楊柱把「乒乓球」一口吞下

在48分鐘的課程中，3名太空人景海鵬、朱楊柱及桂海潮，介紹了太空站夢天實驗艙內的工作生活場景，這也是中國太空人首次在夢天實驗艙內授課。老師們在太空的微重力條件下，向學生們演示了球形火焰、奇妙乒乓球、動量守恆以及「又見陀螺」實驗，並講解了實驗背後的科學原理。

其中，反應最為熱烈的是，為了講解棉織物的疏水工藝，朱楊柱和桂海潮將擦汗毛巾包裹在乒乓球拍上，把小水珠當成乒乓球，而水珠並沒有被織物吸附，而是在兩球拍間飛舞。2位老師以水珠「打乒乓球」讓學生們笑聲不斷，在解釋完背後的原理後，朱楊柱還把「乒乓球」一口吞下，現場又傳了一陣笑聲。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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