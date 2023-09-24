天宮太空站｜神舟十六號太空人化身老師　用水珠打乒乓球演示微重力

正在天宮太空站留駐的神舟十六號3位太空人進行研究之餘，化身為太空老師為青少年們授課。「天宮課堂」21日在太空站遠距開講，不僅開箱了太空艙內環境，還在微重力條件演示多種實驗，讓學生們聽得津津有味。

綜合內媒報道，自天宮太空站實施任務以來，神舟十三號及神舟十四號太空人先後3次進行天宮課堂。本次活動分別在北京、內蒙古、陝西、安徽及浙江等5地設置地面教室，以相距400公里「天地互動」方式開課，約有2800名學生代表參加。