天山勝利隧道｜世界最長高速公路隧道通車 工程難度「地獄級」

為甚麼非要在天山挑戰「地獄級」的工程難度？中國「基建狂魔」是如何再次將天塹變通途呢？

全世界最長的高速公路隧道——新疆「天山勝利隧道」近日通車，穿越天山，連接南北疆，將原來3小時的盤山路大幅縮短至僅20分鐘。

為何非要打通天山？

這條全長22.13公里的隧道，相當於10座香港青馬大橋的長度總和。天山勝利隧道屬於「烏尉高速」的一部分，它的通車亦標誌着「烏尉高速」全線投入使用。

通車之後，新疆烏魯木齊到庫爾勒的車程，從7小時縮短到3.5小時。這意味着，南北疆之間翻山通行的歷史被改寫，地理屏障徹底被打破。南北疆之間的人員、物資、流動更快，經濟聯繫也更為緊密。

天山勝利隧道的通車，遠不僅是一項世界紀錄，更是有很多惠民的好處。首先，項目建設期間和運營期分別為當地群眾提供就業崗位1,582個和1,210個，其中少數民族佔比超80%。

其次，天山南北的通行時間縮短，實現南北疆一日遊，也讓遊客能夠更高效地探索新疆。新的旅遊模式和產品將被開發，為沿線旅遊業帶來了新機遇。