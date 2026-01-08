天山勝利隧道｜世界最長高速公路隧道通車 工程難度「地獄級」

全世界最長的高速公路隧道——新疆「天山勝利隧道」近日通車，穿越天山，連接南北疆，將原來3小時的盤山路大幅縮短至僅20分鐘。
為甚麼非要在天山挑戰「地獄級」的工程難度？中國「基建狂魔」是如何再次將天塹變通途呢？
文章出處：「當代中國」網站
為何非要打通天山？
這條全長22.13公里的隧道，相當於10座香港青馬大橋的長度總和。天山勝利隧道屬於「烏尉高速」的一部分，它的通車亦標誌着「烏尉高速」全線投入使用。
通車之後，新疆烏魯木齊到庫爾勒的車程，從7小時縮短到3.5小時。這意味着，南北疆之間翻山通行的歷史被改寫，地理屏障徹底被打破。南北疆之間的人員、物資、流動更快，經濟聯繫也更為緊密。
天山勝利隧道的通車，遠不僅是一項世界紀錄，更是有很多惠民的好處。首先，項目建設期間和運營期分別為當地群眾提供就業崗位1,582個和1,210個，其中少數民族佔比超80%。
其次，天山南北的通行時間縮短，實現南北疆一日遊，也讓遊客能夠更高效地探索新疆。新的旅遊模式和產品將被開發，為沿線旅遊業帶來了新機遇。
挑戰「地獄級」工程難度
天山的地質極為複雜，建設團隊必須與多達16條斷裂帶和各種不良地質進行博弈。有的岩石在地下水湧出後用手一捏就碎。工程師形容，「在天山打隧道，就像在豆腐腦裏做工程。」
面對如此「地獄級」的挑戰，工程師使用了中國自主研製的全球首創「新型壓注式工法硬岩掘進機」（TBM）；同時，這項工程還採用中國首個「三洞並行」方案，增加工作面，最多的時候同時有14個工作面在開工，降低單洞掘進難度，成功將隧道工期從10年大大縮短到5年。
此外，隧道裏的最大地應力值將近22兆帕，這相當於一個指甲大小的岩石，就要承受200多公斤重量。建設團隊為了抵抗強烈的擠壓力，研發出70釐米厚的泡沫混凝土，作為減震吸能結構。
如此高難度的工程，建設過程當然不是一帆風順。
掘進過程中，一條地質勘測未發現的斷層蝕變帶差點成了「攔路虎」。掘進機的刀盤「吃硬不吃軟」，於是被膏泥卡住，重達2,800多噸的掘進機就像大象陷入了泥潭一樣。團隊耗費14個月，才推進30多米，終於解救出「被困」的掘進機。
超長隧道如何「呼吸」與保溫？
然而，即使打通了超長隧道，還需要考慮另外兩個難題——通風與保溫。
天山勝利隧道的最大埋深超過1,100米，又深又長的隧道能僅僅依靠兩邊隧道口通風嗎？答案是不能。隧道內部的通風要使用豎井。工程師想方設法讓四組通風豎井從山頂落下，連接兩條主隧道，將隧道「拆」成5段分別通風。
因此，除了「世界最長高速公路隧道」，這條隧道還擁有另一個世界之最——世界最深、直徑最大、海拔最高的高速公路豎井。它的深度達707米，相當於2座香港中環中心的高度。
如此規模的豎井，可不是一般掘進機能打通。為了突破地形等各種因素限制，中國自主研發世界首台「高寒高海拔超大直徑硬岩豎向掘進機」——「首創號」。它所採用的全新鑽井工藝，既能實現井下無人操作，又能避免排渣對環境造成的污染。
通風問題解決了，那如何保溫？
要知道，天山勝利隧道處於3,000多米的高海拔高寒環境，年平均氣溫-5.4℃，最低溫可達零下41.5℃。如果不為隧道做保暖措施，很可能因為結冰影響路面狀況，甚至破壞隧道結構。
除了在混凝土表面鋪設保溫層，團隊還巧妙利用山體內部恆溫的地熱資源，向下深鑽入80米（相當於30層樓高），通過換熱管路為隧道穩定加熱。
建廢水處理廠 保護天山生態
建設天山勝利隧道，不僅面臨地質和工程方面的難題，更有生態保育方面的挑戰。
距離天山勝利隧道進口端10多公里處，就是天山一號冰川保護區，是雪豹的棲息地。整個施工路線穿過烏魯木齊河飲用水源二級保護區，絕不能造成污染。
為了妥善處理洞內排除的巨量水流，天山勝利隧道內、外共建設了3座廢水處理廠，處理隧道掘進過程中產生的施工廢水和天山斷裂帶湧出的裂隙水，並且全部循環利用，用於隧道生產、設備降溫、路面除塵、植被綠化等。
天山勝利隧道所在的烏尉高速，與如今在建的昭溫公路、獨庫高速等重大動脈一起，共同編織一張「七橫八縱」的立體交通網。向東3,000多公里，可以到達中國任意一個城市；向西3,000多公里，也可以抵達中亞任何一個國家。
「疆內環起來、進出疆快起來、南北疆暢起來、進出境聯起來」的目標正加速實現。