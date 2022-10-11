天氣驟涼 女童感冒 家長兩日餵7款藥致肝功能嚴重受損

天氣驟涼，小朋友易生病，但家長要注意，千萬不要像以下個案一樣胡亂給小朋友服藥！湖南長沙一名11歲女童果果上周三因氣溫驟降而出現喉嚨痛等感冒症狀，家長於是買來止痛藥、消炎藥、感冒藥及咽炎藥給果果吃。果果雖然喉嚨痛獲紓緩，但卻出現嘔吐、腹痛等症狀。家長以為果果感冒嚴重了，又去買來抗病毒感冒藥、胃藥等3款藥給果果服用。到上周五晚，果果情況不但無改善，腹痛更加嚴重，家長這才帶果果去醫院求醫。

醫生檢測發現，果果體內的肝酵素「谷草轉氨酶」及「谷丙轉氨酶」均超過正常值10多倍，顯示肝功能嚴重受損，結合家長所講「2天內服用了7種藥物」，判斷果果的情況是服用多種藥物造成，馬上讓果果留醫接受護肝等治療。

醫生：未成年人器官功能未發育完善 濫用藥物極傷肝

接診醫生、長沙市中心醫院兒科主任張小佛指出，不少民眾在出現頭痛、咽痛、鼻塞、嘔吐等感冒症狀後，自行購買感冒藥、消炎藥服用，「甚至吃了一種覺得不保險，還要三四種一起吃，這就有可能導致藥物性肝損害」。

張小佛解釋，肝臟是藥物進入人體後進行生物轉化、代謝的最主要器官，若在短時間內攝入多種藥物，一些過量的藥物成分會加重肝臟負擔，引起肝功能不全，而藥物之間的相互作用，更進一步加重對肝臟的損害，嚴重者可導致急性肝衰竭，而未成年人器官功能未發育完善，濫用藥物對肝臟的損傷更為嚴重。

張小佛強調，感冒藥大多含有「對乙醯氨基酚」(港稱「撲熱息痛」)，自行服用兩種或兩種以上感冒藥，會令對乙醯氨基酚含量超標，從而造成急性肝損害，故即使是普通感冒，仍建議在醫生指導下用藥，掌握藥物用量，了解其適應症和禁忌症，切勿自行服用藥物，尤其是同時服用多種感冒藥，以避免出現果果的情況。