天津住宅區地裂滲水建築物沉降　近3千人連夜走難20多樓放繩垂降家當

有住戶先是在馬路上聽見了類似炮仗聲的異響，跟着附近道路出現開裂，甚至在社區東門外幾百公尺一座地熱井塔也倒了。事發後當地有關部門為保障群眾生命財產安全，隨即轉移涉事樓棟及周邊居民2900餘人。

天津一處大型社區日前突現路面隆起開裂，連地下停車場牆體都有裂痕、滲水現象，緊急疏散3000住戶，由於當晚走得太匆忙，不少人隔天紛紛回家收拾，有人從20多層樓高窗戶放繩垂降家當，甚至連冷氣電視通通搬走。

電梯停用就把空調背下來

在該社區37、38、39號樓，周圍地表有開裂、沉降現象，已隔離禁止進入，其餘樓棟相對穩定，隔天已開放住戶回家拿東西，但有人甚至叫來搬家公司，由於電梯停用，硬是從9樓把空調背下來，甚至把繩子從窗戶向下運家當，一人爬上樓，一人在樓下接應。

據悉當地政府已組織專家組，除了調查地面開裂原因，並布設44個傾斜監測點、38個垂直變形監測點，每兩小時報告一次具體情況，採取應急搶險施工方案，以有效措施避免地面進一步沉降。

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