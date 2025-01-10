天津動物園水豚慘變玩具　遭同居猩猩拖行兼半空擲下

天津動物園近日將水豚和猩猩混養，卻被民眾發現疑似遭欺凌。網上影片顯示，猩猩拉扯水豚前腳不斷拖行，甚至把牠拉上半空中狠狠扔下。遭輿論批評後，園方稱已分開飼養。
據《紅星新聞》等內媒綜合報道，從網上影片可以看到，猩猩在玩耍時有強行拉扯水豚前腳，並將其拖拽到地上翻滾、拉着水豚爬高等行為，而性情溫和、行動遲緩的水豚顯得備受「欺負」。影片一出，遭到了大量網友質疑，認為動物園根本不該混養。
園方：跟幼兒園孩子一樣
對此，天津動物園於5日回應，表示這是「環境豐容新嘗試」，並表示隨着猩猩越來越活潑，園方已將雙方暫時分開，各自生活。
據悉，水豚和猩猩已經混養2個多月，天津動物園稱：「這兩隻可愛的小動物相處得非常融洽」園方表示這兩種動物都脾氣溫順的動物，皆具備豐容混養的條件，牠們倆的年齡和體重身形都差不多，「就跟兩個幼兒園的孩子一樣」。
「豐容」是一種術語
有動物專家接受內媒採訪時表示，從影片看來，猩猩和水豚都還處於人類的小孩年紀：「水豚確實被欺負了，牠應該是被猩猩當成了玩具，水豚沒有被猩猩當成社群關係，而是產生了玩耍的行為。」
動物園工作人員所說的「豐容」是一種術語，指在圈養條件下，豐富野生動物生活情趣，滿足動物生理心理需求，促進動物展示更多自然行為，而採取的一系列措施的總稱。報道稱，就影片中種種行徑看來，將猩猩和水豚混養在一起的「豐容」，似乎並沒有取得好的效果。
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