天津動物園水豚慘變玩具　遭同居猩猩拖行兼半空擲下

天津動物園近日將水豚和猩猩混養，卻被民眾發現疑似遭欺凌。網上影片顯示，猩猩拉扯水豚前腳不斷拖行，甚至把牠拉上半空中狠狠扔下。遭輿論批評後，園方稱已分開飼養。

據《紅星新聞》等內媒綜合報道，從網上影片可以看到，猩猩在玩耍時有強行拉扯水豚前腳，並將其拖拽到地上翻滾、拉着水豚爬高等行為，而性情溫和、行動遲緩的水豚顯得備受「欺負」。影片一出，遭到了大量網友質疑，認為動物園根本不該混養。

園方：跟幼兒園孩子一樣

對此，天津動物園於5日回應，表示這是「環境豐容新嘗試」，並表示隨着猩猩越來越活潑，園方已將雙方暫時分開，各自生活。

據悉，水豚和猩猩已經混養2個多月，天津動物園稱：「這兩隻可愛的小動物相處得非常融洽」園方表示這兩種動物都脾氣溫順的動物，皆具備豐容混養的條件，牠們倆的年齡和體重身形都差不多，「就跟兩個幼兒園的孩子一樣」。