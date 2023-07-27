天津屋苑傳15隻貓被人由高處拋下　當局指貓咪受驚躍下 (有片)

內地一名網民近日於網上發文爆料，指天津市河北區盛寧家園發生多隻貓咪墮樓事件，有15隻貓咪從16樓墮下死亡。網上瘋傳一段影片顯示，一隻貓咪從高樓墮下，地面還有多隻倒地的貓咪。有多名住戶指，貓咪被人由高處掉下，當地公安機關則表示，當時消防隊協助抓貓，部分貓咪因驚嚇躍下。

綜合報道，事發於上周六(22日)晚上約8點，天津市東麗區某動物保護協會義工透露，盛寧家園多為公租房，住客大多為老人和小孩，目擊貓咪墜樓一事的住戶不少。義工提供的盛寧家園業主聊天室截圖顯示，有住戶表示：「有人從16號樓往下扔貓，10好幾隻了」；也有住戶說：「就是戶主扔貓」。義工指，事發後，自己曾去小區內打聽，聽到的說法大多為戶主扔貓。據了解，當時很多人在樓下罵上面，說「別扔了」，但還是不斷有貓咪墮樓。對此，盛寧家園居委會工作人員不願受訪，隨後掛斷電話。