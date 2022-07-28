天津現刺鼻氣味多人喉痛咳嗽 官方：武警實彈訓練產生 對人無害

天津濱海新區今日上午突然煙霧瀰漫，伴隨一股刺鼻氣味，多人表示喉嚨不適、咳嗽等，甚至質疑有化工廠實驗實爆炸，指附近的醫藥公司「凱萊英」在疏散員工。濱海新區政府隨後「揭曉答案」，指武警在附近進行實彈投擲訓練，但因氣壓較低，產生的氣味未能及時吹散，強調氣味對人體無害。

多名在濱海新區返工返學的網民今早在微博爆料指，「在(天津科技大學)宿舍實驗室戴著N95口罩都咳嗽，嗓子難受​」、「要毒死我還是嗆死我，上著班突然狂咳，和同事一起跑出去結果發現外面更嗆，領導們趕緊發了活性炭口罩也不管用」、「我要廢了，天空中的不明氣體，好刺鼻，壽命有減少一年」，敦促官方徹查並作出說明。

藥企疏散全部員工 否認實驗室爆炸

當地中關村科技園物業管理處亦證實，今早9時許收到業主反映聞到刺鼻氣味，而且「我們開著空調關緊門窗也能聞到」，已提醒大家戴口罩及關緊門窗。天津市應急管理局接報後，亦呼籲民眾盡量留在室內，關好門窗，等待進一步消息。被質疑實驗室爆炸洩漏「毒氣」的凱萊英就澄清，「網傳實驗室爆發係謠言」，因受廠區外部傳來的不明刺激氣體影響，今早9至10時疏散全部員工。