天津現刺鼻氣味多人喉痛咳嗽 官方：武警實彈訓練產生 對人無害

天津濱海新區今日上午突然煙霧瀰漫，伴隨一股刺鼻氣味，多人表示喉嚨不適、咳嗽等，甚至質疑有化工廠實驗實爆炸，指附近的醫藥公司「凱萊英」在疏散員工。濱海新區政府隨後「揭曉答案」，指武警在附近進行實彈投擲訓練，但因氣壓較低，產生的氣味未能及時吹散，強調氣味對人體無害。
多名在濱海新區返工返學的網民今早在微博爆料指，「在(天津科技大學)宿舍實驗室戴著N95口罩都咳嗽，嗓子難受」、「要毒死我還是嗆死我，上著班突然狂咳，和同事一起跑出去結果發現外面更嗆，領導們趕緊發了活性炭口罩也不管用」、「我要廢了，天空中的不明氣體，好刺鼻，壽命有減少一年」，敦促官方徹查並作出說明。
藥企疏散全部員工 否認實驗室爆炸
當地中關村科技園物業管理處亦證實，今早9時許收到業主反映聞到刺鼻氣味，而且「我們開著空調關緊門窗也能聞到」，已提醒大家戴口罩及關緊門窗。天津市應急管理局接報後，亦呼籲民眾盡量留在室內，關好門窗，等待進一步消息。被質疑實驗室爆炸洩漏「毒氣」的凱萊英就澄清，「網傳實驗室爆發係謠言」，因受廠區外部傳來的不明刺激氣體影響，今早9至10時疏散全部員工。
官方：無發生氣體洩漏事故
天津經濟開發區應急指揮中心中午通報，經調查，區內以及濱海新區、天津市，都並無發生氣體洩漏等生產安全事故，應急及環保部門初步判斷，不明刺鼻氣體是從區外西北方向飄至區內，先飄至中關村，隨後影響到東區、中心商務區等區域，呼籲呼籲企業、居民在當局調查氣體類別和來源期間，不要恐慌，盡量減少外出，關閉門窗。
網民追問氣體類別
濱海新區政府隨後於下午近1時通報，不明氣體是附近區域武警進行實彈投擲訓練產生，強調氣體對人體無害。一些網民對如此簡短的解釋「不收貨」，追問「為甚麼嗓子疼？具體是甚麼殘留氣體？對嬰兒有沒有傷害？家裡嬰兒咳嗽」、「哪個武警部隊？有甚麼彈能波及好幾地方？而且味道這麼大的刺激？請問武警們在現場能受得了嗎？」