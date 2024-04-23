天津2名男交警街頭互毆　網民疑問：算不算襲警？(有片)

根據《大皖新聞》等媒體報道，網傳事發於上周四(18日)，網上影片顯示，起初兩名身著交通警員制服的男子並排行走在車來車往的道路中間，後疑似發生口角，鏡頭一轉再次拍向兩人時，兩人則正在大打出手，拳來拳往，各不相讓。未幾，一名女交通警員小跑上前勸阻，但兩人未有理會，亦沒有停手。這時道路中間的車輛也愈來愈多，途經路人不禁側目。

內地天津近日有影片流傳，兩名身穿制服的交通警員在繁忙街道上打架毆鬥，引發廣泛網民關注議論。天津市交警總隊和平交警支隊貴州路大隊回應事件，指大隊領導已掌握情況，正在處理。

交通部：大隊領導已經掌握正調查

內地有傳媒於周一(22日) 聯系到天津市交警總隊和平交警支隊貴州路大隊，一名工作人員回應記者，指該大隊領導已經掌握上述事件，涉事兩名人員確為貴州路大隊隊員，針對此事，目前正在調查處理。但未有透露這兩人的打架原因，亦不知如何處理。

不少網民就警員互毆表示驚訝，認為作為警察在街頭互毆有損公職人員形象，不少人留言表示第一次見警察互毆，「私事吧」、「同行競爭最為激烈」、「還怎樣維持交通秩序？」，有網民。亦有人提出疑問：「他倆算襲警嘛？」，有人回應：「都襲警等於沒襲警，按互毆處理」。