天津5日7學生跳樓 家長會PPT：與季節有關？

記者陳怡伶／綜合報道
大陸4月初才發生有4名青年在湖南省張家界相約輕生的事件，近日，又傳出天津市內連續5天接獲7起學生跳樓的事故，全市中小學緊急召開家長會，這股近期在大陸瀰漫的「輕生潮」，引發外界熱議。
家長會PPT：悲劇7跳，與季節有關
根據網路消息指出，自4月1日起，天津全市中小學陸續加開緊急家長會。原因是該市短期內有多名學生輕生，提醒家長多關注孩子的心裏狀況和生理狀況，以減少此類事件發生。
一張家長會的PPT簡報畫面在網路上瘋傳，內文寫着，「悲劇7跳，與季節有關」。並簡單總結自殺學生的居住區與基本情況：濱海新區：重組家庭，與奶奶同住；西青區：學業壓力大，兩名初中生服用亞硝酸鈉；薊州區：獨居，成績不佳；河西區：父母離異，父親去世；武清區：市級三好學生，被家長打了一巴掌，在家長面前跳樓；河西區：因爲發生性行爲被老師批評，隨後跳河。校方似乎將這些密集輕生案件歸因於「季節」導致，然而，卻不見其羅列出的情況中有任何與季節相關的誘因。
「約死群」活躍網絡
連續多起輕生事件曝光後，引發大陸社會的熱議，有網友稱，大陸網上這類「約死群」早在幾年前就出現，多家社群平台曾對此進行嚴格監控與整治，但「約死群」仍在暗地裏活躍。多位網友對此表示，「自殺跟季節有什麼關係，也太能扣帽子了吧」、「壓抑扭曲的社會環境，反人性的家庭教育」、「為了不讓我的孩子過這種生活，我寧願骨肉分離也要把她送到外國去」。並認為多位青年、學生萌生起輕生念頭，學校塑造的學習環境以及畸形的社會結構才是真正的病根。
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