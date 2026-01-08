太子集團陳志被押解回國畫面曝光　公安部：將公布骨幹通緝名單(有片)

央視新聞報道，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目、中國籍的陳志從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。
經查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。公安部有關負責人表示，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。
在北京，外交部發言人毛寧在記者會回應提問時強調，打擊網賭電詐犯罪是國際社會的共同責任，一段時間以來中方與柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，取得顯著的成效。中方願意與包括柬埔寨在內的周邊國家，加大執法合作力度，維護人民的生命財產安全，以及地區國家的交往合作秩序。
柬埔寨政府昨日證實，拘捕涉嫌詐騙的「太子集團」華裔創辦人兼董事長陳志，並遣返中國。柬方指陳志涉嫌跨國犯罪，應中方請求，柬埔寨執法部門與中方經過數月聯合調查後，依法逮捕陳志及另外兩名中國公民，並引渡到中國。通報指，行動是在周二進行。內政部又表示，根據柬埔寨國籍法，陳志已於去年12月被剝奪柬埔寨國籍。
38歲的陳志在福建出生，2014年入籍柬埔寨，2015年起擔任「太子集團」董事長，涉嫌經營跨國犯罪集團，在柬埔寨境內建立詐騙園區。美國去年指控陳志，並沒收高達150億美元的比特幣。本港警方早前亦凍結太子集團約27億港元資產。