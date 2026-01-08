太子集團陳志被押解回國畫面曝光　公安部：將公布骨幹通緝名單(有片)

公安部將涉嫌詐騙的「太子集團」華裔創辦人兼董事長陳志押解回國。(央視新聞)

央視新聞報道，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目、中國籍的陳志從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。

經查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。公安部有關負責人表示，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。