太空快遞不是夢　內地自研貨運航天飛機「昊龍」模型首曝光

「太空快遞」成本有望大幅下降！中國自主研發貨運航天飛機「昊龍」已完成方案設計，正全面開展工程研製，模型首度在珠海航展上曝光。據悉，該飛行器可重複使用，還能像飛機一樣著陸。
進一步降低中國太空站貨物運輸成本
據《央視新聞》、《新華社》等陸媒報導，為進一步降低中國太空站貨物運輸成本，由中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所自主設計研製，為一型帶翼低成本空間站貨物運輸飛行器，「昊龍」貨運航天飛機已造出實體機（等比例原型樣機），其模型亦首次亮相第15屆中國航展（珠海航展）。
「昊龍」長約10米、翼展寬度約8米左右，重量上是現行「天舟」貨運飛船是的一半，既可以通過運載火箭發射進入軌道，也可以像飛機一樣在機場跑道普通著陸。其運輸規模較「天舟」小，加上可重複使用，因此飛行器上行任務的發射成本更低。
中國航空工業集團副總經理張繼超表示，「昊龍」貨運航天飛機採用商業運載火箭發射，能夠與中國太空站交會對接。完成貨物上下行之後，可無動力自主返回，並水平著陸於指定機場。
開發商業航太產品新起點
張繼超進一步指出，「昊龍」貨運航天飛機具備突出的可重複使用能力，能再入大氣層飛行、水準著陸，兼顧空間站上行和下行運輸，實現航天器航班化的回收處置和重複使用，大幅降低貨運飛行器的重複使用週期和單次任務成本，相比傳統貨運飛船具有更好的經濟性和下行運輸能力。
中國航空工業集團新聞發言人吳基偉表示，「昊龍」貨運航天飛機是中國航空工業集團發揮航空技術優勢，開發商業航太產品的新起點，「分隔大氣層和宇宙空間的『卡門線』不是我們的分界線，宇宙空間足夠廣袤，容得下世界各國足夠多的技術路線去探索、去拓展、去成功」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章