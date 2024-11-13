太空快遞不是夢　內地自研貨運航天飛機「昊龍」模型首曝光

「太空快遞」成本有望大幅下降！中國自主研發貨運航天飛機「昊龍」已完成方案設計，正全面開展工程研製，模型首度在珠海航展上曝光。據悉，該飛行器可重複使用，還能像飛機一樣著陸。

進一步降低中國太空站貨物運輸成本

據《央視新聞》、《新華社》等陸媒報導，為進一步降低中國太空站貨物運輸成本，由中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所自主設計研製，為一型帶翼低成本空間站貨物運輸飛行器，「昊龍」貨運航天飛機已造出實體機（等比例原型樣機），其模型亦首次亮相第15屆中國航展（珠海航展）。

「昊龍」長約10米、翼展寬度約8米左右，重量上是現行「天舟」貨運飛船是的一半，既可以通過運載火箭發射進入軌道，也可以像飛機一樣在機場跑道普通著陸。其運輸規模較「天舟」小，加上可重複使用，因此飛行器上行任務的發射成本更低。

中國航空工業集團副總經理張繼超表示，「昊龍」貨運航天飛機採用商業運載火箭發射，能夠與中國太空站交會對接。完成貨物上下行之後，可無動力自主返回，並水平著陸於指定機場。