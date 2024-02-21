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中國
2024-02-21 18:07:00

夫妻鬧離婚 為分孩子利是錢告上法院

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夫妻鬧離婚 為分孩子利是錢告上法院

夫妻鬧離婚 為分孩子利是錢告上法院

孩子們過年收到壓歲錢，若年紀太小多半會由家長「代為保管」，日前中國重慶一對夫妻鬧離婚，男方為了平分2個兒子的紅包26萬元人民幣（約114萬元新台幣）告上法院，引發爭議。

夫妻為分孩子利是錢告上法院

據《澎湃新聞》報導，2006年蔡男和王女在朋友婚禮上相識（人物均為化名），隨後陷入愛河。隔年，兩人正式登記結婚，並於2012年、2014分別生育長子蔡某甲、次子蔡某乙。

由於在孩子教育等家庭問題上分歧不斷，夫妻感情逐漸出現裂痕，2020年初，兩人再次發生激烈爭執，王女帶著2個兒子離開搬回娘家居住，同年4月、7月，王某、蔡某曾分別起訴過離婚，均被法院駁回。

分居400多天后，蔡男再次起訴離婚，並要求分割夫妻共同財產及蔡某甲、蔡某乙名下相應銀行存款，其中蔡某甲、蔡某乙名下的存款系二人成長過程中接受他人贈與所得，共計26萬餘元人民幣。

據重慶市江北區人民法院微信號20日消息，法院認為當事雙方夫妻感情確已破裂，對蔡男要求離婚的訴訟請求予以支持，蔡男與王女的夫妻共同財產由二人平均分割，但對蔡男要求分割蔡某甲、蔡某乙名下存款的請求不予支援，因上述存款是長輩基於親屬關係對晚輩進行的財產性贈與，該存款應歸未成年人本人所有，蔡某、王某作為未成年人的監護人，無權隨意處分被監護人的財產，故駁回該項訴訟請求。宣判後，雙方均未提起上訴。

相關新聞曝光後，隨即登上網路熱搜，引發一票網友紛紛留言嘲諷男方行為，稱:

「父母離婚，孩子跟著母親生活，還要分孩子壓歲錢，這人真的…」

「不會真的有人窮到要分孩子壓歲錢吧？」

「都要離婚的成年人了。就給孩子留點東西吧！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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