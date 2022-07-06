夫婦控32年前超生兒被搶 桂林全州：統一抱走社會調劑

廣西桂林全州縣安和鎮一位69歲姓唐母親及其74歲姓鄧丈夫，為尋找32年前被搶走的七兒子，以「拐賣兒童案」上訪，未料獲得全州縣衛健局「超生孩子由全縣統一抱走進行社會調劑，不存在拐賣兒童行為……超生孩子去向沒留存任何記錄」的「信訪事項不予受理」回覆。「社會調劑」一詞隨即震驚社會，《新京報》炮轟「挑戰人類常識，踐踏社會道德底線」。全州縣衛健局長及分管副局長等相關人員，因「漠視群眾訴求、行政不作為」，昨被停職檢查。

內地社交平台周一流傳全州縣衛健局上周五向鄧氏夫婦發出的「信訪事項不予受理告知書」，指事件是當年縣級政府根據區、市計劃生育工作要求，執行的「強行超生的子女中選擇一個進行社會調劑」。隨後一份「全州縣公安局」上月發出的「轉交信訪事項告知書」亦開始流傳，顯示鄧氏夫婦上月21日曾向桂林市政法委上訪，要求追究「全州縣安和鄉原副鄉長黃煥雄、原計生站長高麗君」等人「涉嫌拐賣兒童罪」。

內地傳媒報道，鄧氏夫婦育有4男3女，排第七的小兒子在1990年1歲時被搶走。報道引述鄧家大女、四女及五女指，當年父母因湊不齊6,000元超生罰款，連同大姐、七弟被帶到縣城一家旅館，翌日就有多人闖入旅館房間搶走七弟，當中包括時任全州縣安和鄉計生站長高麗君。鄧家女兒指，事後父母曾報警尋人，又曾要求警方以拐賣兒童立案調查高麗君，但未能成功立案，亦未能從高麗君口中問出七弟下落。

鄧家女兒表示，「找到小兒子是老人餘生最大願望」，母親整日以淚洗面，已哭盲一隻眼；幾年前在失蹤兒童網站登記尋親，父母多次去縣城提取DNA與疑似七弟的人對照，都未有好消息，惟事件近日發酵後，獲鎮政府工作人員承諾，一起尋找七弟下落。桂林市委、市政府已派工作組到全州縣深入調查，廣西自治區紀委監委亦聯同相關部門派工作組指導桂林市調查處理。