央視披露橫琴間諜案 境外間諜拉攏澳門女公務員洩密

央視公佈一宗境外間諜案，稱有境外間諜人員頻頻出入位於珠海的橫琴粵澳深度合作區，並且試圖拉攏一名澳門女公務員，國安機關及時開展應對處置工作，抓捕有關人士。報道指，橫琴粵澳深度合作區位於廣東省珠海市南部，是全國重要的口岸地區和粵港澳大灣區重要門戶樞紐，一些境外間諜情報機關蠢蠢欲動，企圖將情報竊密活動的觸角通過合作區伸向內地。
事主警覺舉報 國安機關及時抓捕
李女士是一名在橫琴粵澳深度合作區工作的澳門公職人員。2023年她在工作接待中與某國政府部門工作人員結識，在接下來的接觸中，對方過度的熱情和關注，引起了李女士的懷疑。
國家安全機關警員表示，對方邀約她私下進行聚餐聚會，參加由其國家駐華使館舉辦的文化活動，甚至願意資助她赴外留學等。同時也積極向其打聽橫琴，甚至合作區的政策研究及落地情況，常以開展調查研究為名，向其索要內部掌握的資料資訊等。
合作區24小時通關 頻繁入境開展情報活動
發現異常的李女士很快就警覺起來，將這一情況向國家安全機關進行了反映。國家安全機關在李女士的主動配合下，及時開展應對處置工作，消除了危害國家安全的風險隱患。
利誘居民違法拍攝
國家安全機關在工作中發現，境外間諜情報機關人員還利用合作區24小時通關的便利條件，頻繁入境開展間諜情報活動，並通過網路利誘琴澳居民進行違法拍攝，對國家安全帶來現實危害。國家安全機關警員表示，通過大數據的分析、輪流在口岸工作點24小時值守，最終鎖定對象，完成抓捕，成功挫敗境外反華勢力企圖滲透破壞的圖謀。