央視披露橫琴間諜案 境外間諜拉攏澳門女公務員洩密

央視公佈一宗境外間諜案，稱有境外間諜人員頻頻出入位於珠海的橫琴粵澳深度合作區，並且試圖拉攏一名澳門女公務員，國安機關及時開展應對處置工作，抓捕有關人士。報道指，橫琴粵澳深度合作區位於廣東省珠海市南部，是全國重要的口岸地區和粵港澳大灣區重要門戶樞紐，一些境外間諜情報機關蠢蠢欲動，企圖將情報竊密活動的觸角通過合作區伸向內地。

橫琴粵澳深度合作區位於廣東省珠海市南部，是全國重要的口岸地區和粵港澳大灣區重要門戶樞紐，一些境外間諜情報機關蠢蠢欲動，企圖將情報竊密活動的觸角通過合作區伸向內地。（新華社資料圖片）

李女士是一名在橫琴粵澳深度合作區工作的澳門公職人員。2023年她在工作接待中與某國政府部門工作人員結識，在接下來的接觸中，對方過度的熱情和關注，引起了李女士的懷疑。

國家安全機關警員表示，對方邀約她私下進行聚餐聚會，參加由其國家駐華使館舉辦的文化活動，甚至願意資助她赴外留學等。同時也積極向其打聽橫琴，甚至合作區的政策研究及落地情況，常以開展調查研究為名，向其索要內部掌握的資料資訊等。

合作區24小時通關 頻繁入境開展情報活動

發現異常的李女士很快就警覺起來，將這一情況向國家安全機關進行了反映。國家安全機關在李女士的主動配合下，及時開展應對處置工作，消除了危害國家安全的風險隱患。