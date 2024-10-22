央視揭國產提子包裝換日文　扮「晴王」「香印」即升價10倍

日本水果一向以高質見稱，但價格亦較高昂，內地有不法商人竟將國產水果轉換包裝以牟暴利，令國產香印「陽光玫瑰」變身日本「晴王」，售價即增逾10倍。 央視記者在北京一水果批發市場發現多款國產「陽光玫瑰」提子，每公斤價格約6至10元（人民幣，下同）。然而聲稱日本進口的「陽光玫瑰」價格高達每公斤66元，價錢相差10倍。商家稱「進口陽光玫瑰」是日本「香印」和「晴王」提子的統稱，價錢貴因運輸成本等因素，進口葡萄比國產果實要大，汁水更豐富。記者購買一箱商家「進口陽光玫瑰」，發現包裝上印有清晰的日文，卻未標註產地、包裝廠名及代碼資訊。

日本僅准蘋果梨出口到華 根據內地海關總署上月2日公布的獲准進口新鮮水果種類名錄，目前日本准許進口中國的水果品種只有蘋果及梨，故所謂日本進口提子都不可能是真正進口產品。 有長期從事進口水果批發的業界人士稱，目前所謂的日本進口葡萄一定裝的都是國產貨，如果包裝上有日文或者是一些其他的外文，也一定是掛羊頭賣狗肉，把國產貨充當成進口葡萄來售賣欺騙消費者，在批發以及零售端也是普遍存在的，「只需在包裝上突出外國文字等元素，再裝上國產葡萄，就成為進口水果」。

電商平台網店售假「進口水果標籤」 在廣州一間大型水果批發市場內，更有人兜售「外形好看」的進口水果包裝禮盒，只需數元便可購得，單是「晴王」禮盒便有3款，許多商家直接將國產水果裝到這些盒子冒充進口水果出售，「這也是市場公開的秘密」。電商平台亦有網店公開出售假「進口水果標籤」，這些標籤五花八門，還有明顯的註冊商標標識。 南非橙換標籤變澳洲橙 賣貴5至10倍 在北京水果批發市場內，記者發現有工人將原本貼上「sweetC」標籤的進口橙，換上了「2PH」、「CITRUS」字樣的標籤。「2PH」是澳洲橙的品牌，而「sweetC」則是南非橙，而兩者差價達5至10倍，因而把南非橙充當澳洲橙出售。