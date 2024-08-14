央視踢爆內地「報廢車」黑色產業鏈　拆零件、改年份上路成「不定時炸彈」

繼盜賣屍體案後，內地又傳出黑色產業鏈。《央視》揭露江蘇一產業園區商家將報廢車的引擎等零件拆下，造假年份出售，甚至直接販售報廢車輛，成為馬路安全的「不定時炸彈」，而當地政府更涉嫌保護這項「黑生意」。

《央視》財經節目披露， 根據法令規定，大陸對報廢機動車回收企業實行資格認定制。然而，市場上卻出現未經認證的「小作坊」違規操作。不僅公然回收、拆解報廢汽車，買賣報廢汽車的「五大總成」（發動機、方向機、變速器、前後橋、車架），有些小作坊甚至還將報廢車整車出售。 「財經調查」節目的記者走訪江蘇連雲港東海縣的循環經濟產業園，向一位商家表示要買一款二手福田康明斯460型號的引擎。商家很快給出報價，但強調這些貨都是「拆車件」，即主要從事故車、報廢車上直接拆下來的零件。 另一位商家告訴記者，為了更好銷售這些報廢車拆下來的引擎，機器上的關鍵核心「身份資訊」，都能進行修改。

商家：改過年份的機器主要是賣給外行人 商家提到，遇到內行買家到現場來購買時，他一般會告知實情，哪些機器「動過手腳」。而這種改過年份的機器，主要還是賣給外行人，或提供給「黃牛」在網上售賣。商家也坦言，在園區購買汽車二手零件，都是現場試機，買定離手。至於售後保固多都只是「空口白話」。 報導指，在拆解過程中，沒有採取應有的環保措施，廢氣直接排到空氣中，油液遍地流淌。 商家表示，只要價錢談妥，他們可以直接將車拖回當地，現場試車，需要哪個零部件就現場進行切割。商家還帶著記者到一家農戶，工人們正對一輛大型報廢貨車進行切割。從引擎現場切割、試機、運回產業園到現場打號、發貨，全過程不到3小時，一個違規的汽車引擎就誕生了。

報廢車大多是淘汰的物流或者工程車 另一位商家稱，自己還有穩定貨源。報廢車大多是淘汰的物流或者工程車，這種已經註銷過的報廢車，車況不好的商家會自行進行拆解，車況好的就整車進行售賣，繼續上路使用。 報導提到，園區內貼著「嚴禁不法分子借用園區名義非法買賣『五大總成』」的橫幅，但這些未經過認定的商家，卻明目張膽進行非法操作。對此，一位銷售商回應指，「政府不保護的話早就取締了」。 報導稱，記者向東海縣商務局反映後，商務局卻說自己沒有執法權，會轉移給市場監督管理局去查處。隨後再聯繫東海縣市場監督管理局，工作人員則指是由商務局處理，互踢皮球。 這條「黑色產業鏈」經曝光後，東海縣12日發布通報稱，已成立聯合調查組，對涉案人員和商戶立案調查，對涉案物資進行封存。下一步，當局將對報廢車處置過程中存在的違法違規問題，進行全面排查整治，切實加強和規範市場經營管理秩序。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章