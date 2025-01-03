失業暪家人好去處？ 內地網傳「假裝上班公司」 每天自費30元包午餐

內地失業率高企，經常有報道指「失業大軍」為不想家人擔心，仍會於早上假裝上班，及後流連咖啡店、圖書館、公園直至「收工」，但又怕遇到親戚朋友揭穿真相。近日有內地網民計劃開設一間「假裝上班有限公司」，並在微博發文「招聘人手」，只需每日自費30元人民幣即可上班，公司會提供辦工室、「老闆」及午餐，雖然沒有人能證實這間公司是真是假，但已在微博引起熱議。

有「老闆」巡視業務 網傳招聘通知指出，因應失業率高企，位於上海靜安區的「假裝上班有限公司」並沒有業務，只是供予失業、想瞞住家人的網民報名假裝上班。辦公室的布置和「真實職場」氛圍一樣，公司會提供辦公桌椅、電腦，更有「老闆」巡視業務，令「員工」有被老闆捉包摸魚的快感；「老闆」會安排工作，「員工」可以任何理由拒絕，甚至可把計劃書甩在「老闆」的辦公桌上，「員工可以在辦公室自由使用手機」。

自費上班的「員工」每天只需付29.9元，即可享用10個熱菜、10個涼菜的自助午餐；每日早上10點上班、下午5點下班，無需打卡，目前還有15個「職缺」。 內地網民分享失業心酸 雖然沒有人能證實這間公司是真是假，惟不少內地網民分享失業心酸，「10月底公司裁員，每天去圖書館假裝上班，現在已經上了2個月的班了」、「我也假裝上班過」、「已經假裝一年了，家裡還要錢，好累」。有人稱讚「假裝上班有限公司」想法有創意，「比起每天到圖書館或咖啡廳，去這家更好」、「包一餐有工位又有免費wifi冷氣，不用擔心見到親戚，好過去星巴克」、「沉浸式上班主題餐廳」、「當網吧或自習室，也不擔心沒地方可以去。」

