奈雪的茶上市｜一杯好茶一口軟歐包 國民茶飲品牌登陸香港

茶底每4小時更換一次 茶飲方面，奈雪的茶推出了不同的產品系列，有霸氣鮮果茶、茗優茶、寶藏鮮奶茶、大咖系列等8個系列40多個款式，選擇非常多元化。 還有一點是奈雪的茶一直強調的，製作茶飲的材料只會選用從茶農直接購買的優質茶葉和當季時令水果，水果過季時相應的產品便會下架，更堅持茶底每4小時更換一次，以確保茶飲的新鮮程度。 如果說茶飲的款式與坊間的茶飲店大致類同，並不亮眼，那「軟歐包」一定是奈雪的茶成功在百花齊放的新式茶飲店中突圍而出、甚至成為上市的銷售法寶主要原因之一。