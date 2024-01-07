奈雪的茶上市｜一杯好茶一口軟歐包　國民茶飲品牌登陸香港

近年新式茶飲席捲内地餐飲市場，各式各樣的新式茶飲店大行其道，更改寫了内地時下的流行餐飲文化。在眾多新式茶飲品牌中，知名度最高的莫過於「奶茶雙雄」——喜茶和奈雪的茶，而奈雪的茶不但已經在香港開店，早前更向香港港交所遞交了上市申請（IPO），有望在香港上市。
奈雪的茶自2015年創立至今，憑藉創新的營運模式迅速爆紅，雙產品線「茶+軟歐包」是主打賣點之一，深受年輕人的喜愛。
「一杯好茶，一口軟歐包」，是奈雪的茶的一大特色。與眾多主打外賣形式和只賣茶飲的店舖不同，奈雪的茶希望為顧客打造餐飲與社交一體的高品質空間體驗，除了擁有寬敞且設計感十足的門店外，還創新推出了「茶+軟歐包」雙產品線模式，這也是她獲市場看好上市的主打產品。
茶底每4小時更換一次
茶飲方面，奈雪的茶推出了不同的產品系列，有霸氣鮮果茶、茗優茶、寶藏鮮奶茶、大咖系列等8個系列40多個款式，選擇非常多元化。
還有一點是奈雪的茶一直強調的，製作茶飲的材料只會選用從茶農直接購買的優質茶葉和當季時令水果，水果過季時相應的產品便會下架，更堅持茶底每4小時更換一次，以確保茶飲的新鮮程度。
如果說茶飲的款式與坊間的茶飲店大致類同，並不亮眼，那「軟歐包」一定是奈雪的茶成功在百花齊放的新式茶飲店中突圍而出、甚至成為上市的銷售法寶主要原因之一。
有歐式麵包的嚼勁但不會過硬
「軟歐包」是奈雪的茶一款自家研發的新配方麵包，特點是以低油、低糖、低鹽，經過長時間發酵，再加入堅果、乾果、乳酪等配料，既保留日式麵包的香軟，亦有歐式麵包的嚼勁但不會過硬，「軟歐包」亦因此而命名；奈雪的茶在香港也有門店，適逢籌備上市，大家如果想認識下，不妨去門店品嘗一下。
憑藉着獨特美味的口感，「軟歐包」一推出即爆紅，亦讓奈雪的茶榮升成爲繼喜茶後的「國民品牌」。在2019年及2020年，奈雪的茶更連續兩年入選「中國茶飲店十大品牌」，為品牌立下了一個里程碑。
該店早在2019年已經進駐香港開設分店，趁上市之前，大家可以親身品嘗一下，體驗一下奈雪的茶的銷售策略。