女交警語氣溫柔指揮交通 　獲封「杭州朴信惠」(多圖有片)

「往前200米左右就是斷橋，再往前還有寶石山，騎車注意安全哦」，浙江杭州一名交通女警在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」，成為紅人。她亦在其抖音帳號發文感謝網民關注，表示會繼續努力，其抖音帳號目前已有23萬粉絲追蹤。
網民拍攝的影片中，可見杭州景區交警大隊靈隱中隊的騎警李語蔚正在西湖邊站崗執勤，指揮交通。她語氣溫柔、耐心地告訴司機、路人：「師傅，你要被拍的哦」、「網約車進不去的呀」、「不要橫穿馬路了」，有網民稱讚她又美又颯，是「杭州朴信惠」，還有人專門前去「追星」。
土生土長杭州姑娘 西湖邊長大
據悉，1998年出生的李語蔚是土生土長的杭州姑娘，從小在西湖邊上長大，當初讀大學時的專業是教育學。在成為交警的三年裏，面對人來車往的遊客，李語蔚用如沐春風的語言、專業的態度耐心勸導，確保交通順暢。
▼獲封「杭州朴信惠」女交警執勤情況▼
#奶凶奶凶的交警姐姐找到了— 满江红 (@mnjinghng3) April 25, 2024
近日，浙江杭州西湖边“奶凶奶凶”的交警小姐姐李语蔚火出圈。24日，李语蔚发文感谢关注：会继续努力#交警 pic.twitter.com/ehEp1XyR88
▼獲封「杭州朴信惠」女交警自我介紹▼
可盐可甜！杭州98年女骑警李语蔚：沟通和倾听是我的法宝～（来源：美丽浙江）#china #fun #funny #funnyvideos #funnyreels #video #life #today pic.twitter.com/gbrlbipRvJ— Blueberry TV (@BlueberryTV3) March 25, 2024
大學讀教育 善於溝通傾聽成優勢
對於網民的評價，李語蔚說，自己大學學習的是教育專業，所以比較善於溝通和傾聽，例如有孩子走丟時當場大哭，李語蔚特意在後備箱裡準備了一些卡通貼紙，「這招對孩子很管用，看到卡通人物他們可喜歡了，很快就能平靜下來。」等孩子情緒穩定，李語蔚便會耐心引導，讓他們慢慢回憶自己走來時的路線，還有父母的聯繫電話。
为什么我遇到的都是：本儿！靠边儿！— 老多 (@yuashwe) April 24, 2024
如果我在杭州就天天去她那里违章😂😂#李语蔚 pic.twitter.com/aNx5PMEopX