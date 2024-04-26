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中國
2024-04-26 11:58:01

女交警語氣溫柔指揮交通 　獲封「杭州朴信惠」(多圖有片)

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浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖)

浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖)

「往前200米左右就是斷橋，再往前還有寶石山，騎車注意安全哦」，浙江杭州一名交通女警在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」，成為紅人。她亦在其抖音帳號發文感謝網民關注，表示會繼續努力，其抖音帳號目前已有23萬粉絲追蹤。

浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖) 浙江杭州交通女警李語蔚在執勤時，因其亮麗外型顏值和溫柔的語氣被網民稱為「杭州朴信惠」。(影片截圖)

網民拍攝的影片中，可見杭州景區交警大隊靈隱中隊的騎警李語蔚正在西湖邊站崗執勤，指揮交通。她語氣溫柔、耐心地告訴司機、路人：「師傅，你要被拍的哦」、「網約車進不去的呀」、「不要橫穿馬路了」，有網民稱讚她又美又颯，是「杭州朴信惠」，還有人專門前去「追星」。

土生土長杭州姑娘 西湖邊長大

據悉，1998年出生的李語蔚是土生土長的杭州姑娘，從小在西湖邊上長大，當初讀大學時的專業是教育學。在成為交警的三年裏，面對人來車往的遊客，李語蔚用如沐春風的語言、專業的態度耐心勸導，確保交通順暢。

▼獲封「杭州朴信惠」女交警執勤情況▼

▼獲封「杭州朴信惠」女交警自我介紹▼

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大學讀教育 善於溝通傾聽成優勢

對於網民的評價，李語蔚說，自己大學學習的是教育專業，所以比較善於溝通和傾聽，例如有孩子走丟時當場大哭，李語蔚特意在後備箱裡準備了一些卡通貼紙，「這招對孩子很管用，看到卡通人物他們可喜歡了，很快就能平靜下來。」等孩子情緒穩定，李語蔚便會耐心引導，讓他們慢慢回憶自己走來時的路線，還有父母的聯繫電話。

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