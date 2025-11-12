女交警開放日撞傷3小童未慰問 蘇州公安致歉(有片) 

江蘇蘇州公安局一名女交通警駕鐵騎表演期間，失控撞上人群，惟事發後女交警只顧查看車輛受損狀況，及找同僚協助扶正車輛，未前往被撞小孩了解傷勢，惹來網民狠批。蘇州市公安局交通管理局誠懇致歉。(影片截圖)

江蘇蘇州公安局本月8日舉行警營開放日，一名女交通警駕鐵騎表演期間，失控撞上人群，其中一名小孩更被撞至飛起。惟事發後女交警只顧查看車輛受損狀況，及找同僚協助扶正車輛，未前往被撞小孩了解傷勢，惹來網民狠批。蘇州市公安局交通管理局稱已對涉事隊員進行批評教育，並誠懇致歉妥善做好安撫和後續賠償工作。

根據民眾拍下的影片顯示，當天是一場警民互動活動，一排騎警從觀眾前以慢速通過。不過，一名女騎警把控不穩，直接朝觀眾衝去擦撞倒第一排觀眾，其中一名小孩更被撞至飛起。女騎警再跌跌撞撞地朝前滑行並倒地，及後她只顧查看車輛受損狀況，及找同僚協助扶正車輛，未前往被撞人士了解傷勢。

蘇州市公安局交通管理局本月11日發布通報，稱本月8日下午2時許，該局騎警在公開技能展示時，一隊員因操作失誤擦碰到前排觀看的三名觀眾。事情發生後，涉事隊員未能及時關注被擦碰人員，現場警力第一時間將受傷觀眾送往醫院檢查，並全程做好陪護。經治療後，三名傷者均已出院回家。

事後，局方已對涉事隊員進行批評教育，負責人和涉事隊員前往醫院及傷者家中，誠懇致歉並妥善做好安撫和後續賠償工作。對事件中暴露出的問題，局方深表歉意並將吸取教訓，進一步加強人員業務技能培訓，嚴密活動安全管理措施，切實避免類似問題發生，不辜負公眾的信任與期待。

